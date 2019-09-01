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РИА Новости

В Воронежской области четыре человека погибли в ДТП

21:11 01.09.2019 (обновлено: 22:30 01.09.2019)
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© МЧС РоссииДТП в Воронежской области
ДТП в Воронежской области
© МЧС России
ДТП в Воронежской области
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении нескольких машин на федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 14 километрах южнее города Павловск столкнулись четыре легковые машины и большегрузный автомобиль", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при падении фуры в одной легковой автомашине погибли три человека, еще в одной легковушке - один. Всего в легковых машинах находились восемь человек. Пострадали шестеро, из них четверо погибли, госпитализированы водитель фуры и ребенок в возрасте 11 лет.
В свою очередь представитель главного управления МВД по региону сообщил РИА Новости, что столкнулись четыре автомобиля.
"По предварительным данным, водитель Nissan, двигаясь в направлении Воронежа, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком МАЗ, который от удара выехал на встречную полосу, где столкнулся с Citroën и Opel, следовавшими в направлении Воронежа", - сказал собеседник агентства.
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Четыре человека погибли в ДТП в Белгородской области
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Воронежская областьВоронежПроисшествия
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