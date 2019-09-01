В Воронежской области четыре человека погибли в ДТП

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении нескольких машин на федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 14 километрах южнее города Павловск столкнулись четыре легковые машины и большегрузный автомобиль", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при падении фуры в одной легковой автомашине погибли три человека, еще в одной легковушке - один. Всего в легковых машинах находились восемь человек. Пострадали шестеро, из них четверо погибли, госпитализированы водитель фуры и ребенок в возрасте 11 лет.

В свою очередь представитель главного управления МВД по региону сообщил РИА Новости, что столкнулись четыре автомобиля.