Глава МИД ДНР заявила о рекордном числе нарушений Киевом "режима тишины"

"Только за истекшие сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня 37 раз, что является рекордным показателем даже для периода до заключения бессрочного перемирия", - сказала она журналистам.

"Мы призываем лидеров стран-гарантов минских соглашений - кураторов Украины - не оставаться в стороне от происходящего, а оказать давление на Киев и на те распоясавшиеся вооруженные формирования, которые целенаправленно пытаются сорвать перемирие в преддверие встречи в "нормандском формате", - добавила она.