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РИА Новости

Глава МИД ДНР заявила о рекордном числе нарушений Киевом "режима тишины"

21:01 01.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПредставители инспекции ОБСЕ в Донецке
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никанорова заявила о беспрецедентном числе нарушений режима прекращения огня со стороны силовиков.
"Только за истекшие сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня 37 раз, что является рекордным показателем даже для периода до заключения бессрочного перемирия", - сказала она журналистам.
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Никанорова связала это с предстоящей встречей в "нормандском формате".
"Мы призываем лидеров стран-гарантов минских соглашений - кураторов Украины - не оставаться в стороне от происходящего, а оказать давление на Киев и на те распоясавшиеся вооруженные формирования, которые целенаправленно пытаются сорвать перемирие в преддверие встречи в "нормандском формате", - добавила она.
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