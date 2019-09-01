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РИА Новости

В Йемене не менее 86 человек погибли при авиаударе по тюрьме

20:18 01.09.2019 (обновлено: 20:21 01.09.2019)
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© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
КАИР, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 86 человек погибли при авиаударе по тюрьме в провинции Дамар в центральной части Йемена, заявил РИА Новости координатор йеменского Красного полумесяца Ильяс Маниа аль-Майдама.
Ранее йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что 60 человек погибли, 50 получили ранения в результате авиаудара арабской коалиции по тюрьме в провинции Дамар. В свою очередь, коалиция опровергла обвинение, заявив, что удар была нанесен по военному объекту хуситов.
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"Налеты начались приблизительно в 23:00 по местному времени (совпадает с мск) в субботу, число авиаударов составило 13. На данный момент группой Красного Полумесяца были извлечены 86 тел. Десятки тел по-прежнему находятся под обломками. То, что мы обнаружили, было центром содержания заключенных", - сообщил аль-Майдама.
Он также добавил, что суммарное количество раненых составляет 40 человек.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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