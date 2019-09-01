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РИА Новости

Трамп подтвердил намерение провести торговые переговоры с Китаем в сентябре

20:05 01.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение торговых переговоров с Китаем в сентябре.
США в воскресенье вновь повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. По заявлению Американской ассоциации товаров одежды и обуви, под новые пошлины попадут 91,6% одежды, 68,4% домашнего текстиля и 52,5% импорта обуви из Китая.
“Мы говорим с Китаем, встреча по-прежнему запланирована, как вы знаете, на сентябрь. Посмотрим, что произойдет. Но мы больше не можем позволить Китаю обирать нашу страну”, - сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает.
Пекин выразил Вашингтону протест в связи с очередным повышением пошлин. Китайские власти настаивают на том, чтобы США отказались от своих действий и создавали условия для возобновления торговых консультаций.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
31 августа, 08:00РИА Новости
Трамп начинает собирать долги: сколько потребуют с Китая и России
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Дональд ТрампКитайСШАЭкономика
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