Украинские силовики заявили о задержании шести жителей Донбасса

Как добавили в штабе, за прошедшую неделю на блокпостах были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления, а также девять причастных к незаконным вооруженным формированиям и гражданин, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения.