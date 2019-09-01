Украинские силовики заявили о задержании шести жителей Донбасса

КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики задержали шесть жителей Донбасса, которые принимали участие в конфликте на востоке Украины.
"Вчера, во время проверки документов при попытке пересечения блокпостов, расположенных вблизи Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали 2 женщин и 4 мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Указанные лица пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами", - сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.
Как добавили в штабе, за прошедшую неделю на блокпостах были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления, а также девять причастных к незаконным вооруженным формированиям и гражданин, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения.
Все правонарушители были переданы полиции.