Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T19:35Z
https://ria.ru/20190901/1558141462.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155733/88/1557338807_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_20ba2119119f40307773796e72defa3e.jpg
РИА Новости

Украинские силовики заявили о задержании шести жителей Донбасса

19:35 01.09.2019
3427
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики задержали шесть жителей Донбасса, которые принимали участие в конфликте на востоке Украины.
"Вчера, во время проверки документов при попытке пересечения блокпостов, расположенных вблизи Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали 2 женщин и 4 мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Указанные лица пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами", - сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.
Как добавили в штабе, за прошедшую неделю на блокпостах были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления, а также девять причастных к незаконным вооруженным формированиям и гражданин, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения.
Все правонарушители были переданы полиции.
Бойцы ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ
31 августа, 17:54РИА Новости
В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
60253388
Обсудить 4
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Во-о-от! Захват новых заложников для обмена! Президент новый, а карательные действия ВСУ и СБУ остались прежними.
1 сентября, 19:53
ВРВиктор Ростов
2000000
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Митрополит Галльский Эммануил
Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
Доллары США и рубли
Эксперты рассказали, в какой сфере можно получать 250 тысяч рублей в месяц
Лента
новостей
Осенний призыв на военную службу
Правила призыва в армию изменились в России
Зарядка смартфона
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
Певица Наргиз Закирова
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
Работа пенсионного фонда
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Полиция
В Брянской области умер избитый полицейским студент
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский и Пенс обсудили стратегию возращения мира на Украину
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
"Мисс Москва" высказалась о разводе с экс-королем Малайзии
Певица Наргиз Закирова
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Ядерный взрыв
ИИ может спровоцировать ядерную войну, считает экс-замминистра обороны США
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
09:46В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России
09:38Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
09:37Президент Казахстана предложил избрать спикером сената дочь Назарбаева
09:34Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
09:32Додон прибыл в Россию для встречи с Козаком и Миллером
Лента новостейМолния