Во Франции компьютерный сбой вызвал задержки в аэропортах

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сбой в компьютерной системе подачи планов полетов во Франции привел к задержкам по всей стране, следует из коммюнике Главного управления гражданской авиации Франции (DGAC)

"Компьютерный сбой произошел сегодня около 2.30 (3.30 мск) ночи в автоматической системе подачи в центры управления планов полетов... Этот сбой не повлиял на безопасность полетов", - говорится в сообщении.

Согласно релизу, к 11.30 утра (12.30 мск) ошибка была устранена, и система функционировала в штатном режиме.