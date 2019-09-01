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РИА Новости

Во Франции компьютерный сбой вызвал задержки в аэропортах

19:24 01.09.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАэропорт Париж – Шарль-де-Голль
Аэропорт Париж – Шарль-де-Голль
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Аэропорт Париж – Шарль-де-Голль. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сбой в компьютерной системе подачи планов полетов во Франции привел к задержкам по всей стране, следует из коммюнике Главного управления гражданской авиации Франции (DGAC)
"Компьютерный сбой произошел сегодня около 2.30 (3.30 мск) ночи в автоматической системе подачи в центры управления планов полетов... Этот сбой не повлиял на безопасность полетов", - говорится в сообщении.
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Согласно релизу, к 11.30 утра (12.30 мск) ошибка была устранена, и система функционировала в штатном режиме.
Как отмечается в сообщении управления, сбой привел к задержкам от получаса до полутора часов в аэропортах по всей Франции, однако в течение дня "задержки постепенно уменьшатся".
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