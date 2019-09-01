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РИА Новости

Израиль объявил о завершении обмена ударами на границе с Ливаном

19:21 01.09.2019 (обновлено: 20:13 01.09.2019)
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© REUTERS / Aziz TaherПоследствия обстрела Ливана со стороны Израиля
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
© REUTERS / Aziz Taher
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Израильские военные называют исчерпанным на "тактическом уровне" обмен ударами с боевиками ливанского движения "Хезболлах" на границе двух стран.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что в ходе воскресного инцидента, одного из самых серьезных с войны 2006 года, ливанцы подбили противотанковой ракетой военную машину "скорой помощи", а израильтяне ответили примерно сотней артиллерийских снарядов.
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"На тактическом уровне инцидент в районе (приграничного селения) Авивим, похоже, завершен, но на стратегическом уровне ситуация продолжает развиваться", - сказал он на брифинге для иностранных журналистов.
Офицер говорит, что военные неделю ждали нападения "Хезболлах", которое публично пообещало отомстить за гибель своих активистов в недавних израильских авианалетах на Сирию.
"В качестве одного из наиболее вероятных сценариев мы как раз рассматривали обстрел с применением противотанковых ракетных комплексов", - сказал Конрикус.
""Хезболлах" совершило нападение, которое планировало, но не сумело нанести нам потери", - добавил он.
По данным военных, с ливанской стороны было выпущено две-три противотанковых ракеты, которые попали в пограничный пост и армейскую машину "скорой помощи".
"Мы открыли огонь по группе атаковавших нас боевиков, выпустив около сотни артиллерийских снарядов и очень ограниченно задействовав ударные вертолеты", - рассказал Конрикус.
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