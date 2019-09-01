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РИА Новости

В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына

19:20 01.09.2019 (обновлено: 00:11 02.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 1 сен — РИА Новости. Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
"В Дюртюлинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве своего сына", — говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что психиатрическая экспертиза проверит женщину на вменяемость.
В четверг 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. По словам женщины, она легла спать с двумя детьми, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.
Поиски ребенка вели порядка 150 полицейских, следователей, спасателей, водолазов и добровольцев. Спустя сутки было найдено его тело. Мать ребенка созналась в убийстве сына, следствие полагает, что ночью 29 августа она задушила ребенка, после чего выкопала яму на территории придомового участка и закопала его. Во время следственных действий женщина сообщила, что убила сына, чтобы он не голодал.
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
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Республика БашкортостанСледственный комитет РФБашкортостанРоссияПроисшествия
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