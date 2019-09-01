В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына

УФА, 1 сен — РИА Новости. Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В Дюртюлинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве своего сына", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что психиатрическая экспертиза проверит женщину на вменяемость.

В четверг 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. По словам женщины, она легла спать с двумя детьми, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.