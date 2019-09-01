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РИА Новости

Нетаньяху призвал готовиться к "любому сценарию" после обстрелов из Ливана

19:19 01.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил быть готовыми к "любому сценарию" после обстрелов со стороны Ливана.
В воскресенье со стороны Ливана были выпущены несколько противотанковых ракет по израильской приграничной армейской базе и военной технике, погибших нет. В ответ армия Израиля нанесла удары по югу Ливана.
"В нас были выпущены несколько противотанковых ракет, ответили сотней артиллерийских снарядов и стрельбой из воздуха различными способами", - приводит канцелярия заявление Нетаньяху по итогам консультаций с главами силовых структур.
"Мы проводим консультации касательно следующих шагов. Я поручил быть готовыми к любому сценарию. В соответствии с развитием мы примем решение о следующем шаге", - добавил он.
Нетаньяху также отметил, что с израильской стороны потерь нет, даже никто "не поцарапан".
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