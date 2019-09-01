Нетаньяху призвал готовиться к "любому сценарию" после обстрелов из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил быть готовыми к "любому сценарию" после обстрелов со стороны Ливана.

В воскресенье со стороны Ливана были выпущены несколько противотанковых ракет по израильской приграничной армейской базе и военной технике, погибших нет. В ответ армия Израиля нанесла удары по югу Ливана.

"В нас были выпущены несколько противотанковых ракет, ответили сотней артиллерийских снарядов и стрельбой из воздуха различными способами", - приводит канцелярия заявление Нетаньяху по итогам консультаций с главами силовых структур.

"Мы проводим консультации касательно следующих шагов. Я поручил быть готовыми к любому сценарию. В соответствии с развитием мы примем решение о следующем шаге", - добавил он.