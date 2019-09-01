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РИА Новости

Руководство ТАСС поделилось планами на будущее

19:00 01.09.2019 (обновлено: 20:40 01.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРежиссер Марк Розовский, посол Израиля в РФ Гарри Корен, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и актер Леонид Ярмольник на праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию ТАСС
Режиссер Марк Розовский, посол Израиля в РФ Гарри Корен, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и актер Леонид Ярмольник на праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию ТАСС
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ТАСС в воскресенье отмечает 115-летие. О результатах работы, планах на будущее и бренде рассказали РИА Новости гендиректор Сергей Михайлов, главный редактор агентства Михаил Петров и первый заместитель генерального директора Михаил Гусман.
"Спасибо, что пришли. Сегодня 115 лет ТАССу и в этом году 100 лет легендарным Окнам РОСТА, которые были таким удивительным пропагандистским проектом, поднимавшим боевой дух всех наших соотечественников в Гражданскую войну, потом в Великую Отечественную, когда они уже были Окнами ТАССа", - сказал Михайлов журналистам.
Вывеска на здании информационного агентства ТАСС в Москве
Вчера, 00:00РИА Новости
ТАСС исполняется 115 лет
Также он рассказал, что к юбилею агентство запустило много новых проектов в цифровом пространстве, в том числе "Нюьм", рассчитанный на аудиторию от 8 до 16 лет.
"Мы там рассказываем основные все моменты мировой и нашей повестки российской в таком, очень специальном формате для детей… Это короткие небольшие слайды и видеоролики определенные, там много анимации. Стараемся форму показа достаточно сложных вещей упростить и сделать их очень воспринимаемыми молодой аудиторией", - рассказал Михайлов.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГенеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и лидер ЛДПР Владимир Жириновский на праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию ТАСС
Генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и лидер ЛДПР Владимир Жириновский на праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию ТАСС
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и лидер ЛДПР Владимир Жириновский на праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию ТАСС
Кроме этого гендиректор ТАСС выделил работу агентства по освещению проблем и успехов национальных проектов на специальном портале Future Russia.
В свою очередь Михаил Петров рассказал РИА Новости, что агентство уже давно вышло "в цифру", открываются новые форматы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию ТАСС, в Москве. 1 сентября 2019
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию ТАСС, в Москве. 1 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию ТАСС, в Москве. 1 сентября 2019
"Например, в этом году, приуроченном к году театра в России, у нас были экскурсии в видеоформате 360 по основным театрам. На сайте открывается новый раздел "наука", выходим в такую необычную для нас сферу деятельности как подкасты. ТАСС, несмотря на богатую историю, не стоит на месте и продолжает развиваться все дальше и дальше", - сказал главный редактор.
Первый заместитель генерального директора Михаил Гусман отметил, что агентство входит во все крупнейшие международные и российские организации, профессиональные организации, а "ни одно из тассовских сообщений за многие-многие годы никогда не было опровергнуто".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтдел новостей ТАСС в Москве
Отдел новостей ТАСС в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Отдел новостей ТАСС в Москве
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ИТАР-ТАССМоскваРоссияОбщество
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