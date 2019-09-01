Руководство ТАСС поделилось планами на будущее

Режиссер Марк Розовский, посол Израиля в РФ Гарри Корен, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и актер Леонид Ярмольник на праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию ТАСС

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ТАСС в воскресенье отмечает 115-летие. О результатах работы, планах на будущее и бренде рассказали РИА Новости гендиректор Сергей Михайлов, главный редактор агентства Михаил Петров и первый заместитель генерального директора Михаил Гусман.

"Спасибо, что пришли. Сегодня 115 лет ТАССу и в этом году 100 лет легендарным Окнам РОСТА, которые были таким удивительным пропагандистским проектом, поднимавшим боевой дух всех наших соотечественников в Гражданскую войну, потом в Великую Отечественную, когда они уже были Окнами ТАССа", - сказал Михайлов журналистам.

Также он рассказал, что к юбилею агентство запустило много новых проектов в цифровом пространстве, в том числе "Нюьм", рассчитанный на аудиторию от 8 до 16 лет.

"Мы там рассказываем основные все моменты мировой и нашей повестки российской в таком, очень специальном формате для детей… Это короткие небольшие слайды и видеоролики определенные, там много анимации. Стараемся форму показа достаточно сложных вещей упростить и сделать их очень воспринимаемыми молодой аудиторией", - рассказал Михайлов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и лидер ЛДПР Владимир Жириновский на праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию ТАСС © РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и лидер ЛДПР Владимир Жириновский на праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию ТАСС

Кроме этого гендиректор ТАСС выделил работу агентства по освещению проблем и успехов национальных проектов на специальном портале Future Russia.

В свою очередь Михаил Петров рассказал РИА Новости, что агентство уже давно вышло "в цифру", открываются новые форматы.

"Например, в этом году, приуроченном к году театра в России, у нас были экскурсии в видеоформате 360 по основным театрам. На сайте открывается новый раздел "наука", выходим в такую необычную для нас сферу деятельности как подкасты. ТАСС, несмотря на богатую историю, не стоит на месте и продолжает развиваться все дальше и дальше", - сказал главный редактор.