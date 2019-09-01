Траурная церемония в Беслане в 15-ю годовщину трагедии. Прямая трансляция

В Беслане в рамках трехдневной Вахты Памяти по жертвам террористического акта в школе № 1 проходит траурная церемония, в ходе которой участники зажгут свечи в честь погибших.

Завтра состоится реквием по погибшим, а на 3 сентября запланировано проведение божественной литургии. В 13:05 в школьном дворе прозвучат два удара колокола: именно в это время 15 лет назад прогремел взрыв. Собравшиеся почтят память погибших минутой молчания, после чего школьники выпустят шары под траурную музыку.

После этого пройдет крестный ход с портретами погибших от храма во дворе СОШ № 1 до мемориального комплекса "Древо скорби".

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.