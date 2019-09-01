Трамп заявил, что работает с конгрессом над вопросом контроля оружия

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил после очередной массовой стрельбы, что работает с конгрессом США над вопросом контроля оружия.
В субботу неизвестный открыл стрельбу в штате Техас на юге США. Инцидент произошел на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Стрелка удалось ликвидировать. Число жертв на настоящий момент достигает 7 человек, еще более 20 пострадали.
"Мы рассматривает все то же. Конгрессу нужно многое обдумать", - сказал он журналистам. Трамп отметил, что продолжает работу с законодателями по этому поводу.
Массовая стрельба в Техасе произошла менее чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погибли 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия. Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.
Трамп также выразил готовность подписать закон о более тщательной проверке анкетных данных для людей, которые покупают оружие, в случае, если он пройдет голосование в сенате. Пока этот вопрос, однако, никуда не продвинулся.
Американский президент также выступил за открытие специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб. "Я хочу, чтобы люди помнили слово "психическое заболевание". Эти люди психически больные, и никто не говорит об этом. Я думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения (для психически больных). Нам нужно открывать специальные учреждения, мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах", - заявил он ранее.