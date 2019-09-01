Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T18:56Z
https://ria.ru/20190901/1558140437.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/10/1556001074_0:0:3079:1732_1036x0_80_0_0_c80dfd486c568235222c8d7bd53fcb29.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что работает с конгрессом над вопросом контроля оружия

18:56 01.09.2019
459
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил после очередной массовой стрельбы, что работает с конгрессом США над вопросом контроля оружия.
В субботу неизвестный открыл стрельбу в штате Техас на юге США. Инцидент произошел на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Стрелка удалось ликвидировать. Число жертв на настоящий момент достигает 7 человек, еще более 20 пострадали.
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
6 августа, 08:00РИА Новости
Десятки убитых за сутки. Почему в США не перестанут стрелять по людям
"Мы рассматривает все то же. Конгрессу нужно многое обдумать", - сказал он журналистам. Трамп отметил, что продолжает работу с законодателями по этому поводу.
Массовая стрельба в Техасе произошла менее чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погибли 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия. Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.
Трамп также выразил готовность подписать закон о более тщательной проверке анкетных данных для людей, которые покупают оружие, в случае, если он пройдет голосование в сенате. Пока этот вопрос, однако, никуда не продвинулся.
Американский президент также выступил за открытие специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб. "Я хочу, чтобы люди помнили слово "психическое заболевание". Эти люди психически больные, и никто не говорит об этом. Я думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения (для психически больных). Нам нужно открывать специальные учреждения, мы не можем позволить, чтобы эти люди находились на улицах", - заявил он ранее.
Мужчина с картонной моделью винтовки AR-10 во время акции за ношение оружия в США
16 августа, 15:48Акценты
Оздоровление нации. Трамп знает, от чего лечить американцевЛечить, а не ограничивать продажи оружия предложил президент США Дональд Трамп. Он уверен, что проблема не в том, сколько стволов на руках у населения, а в том, что стрелки ‒ это потенциальные клиенты психиатров.
330001
Обсудить 1
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Украинский военный
Украинские силовики заявили о задержании шести жителей Донбасса
РИА
Новости
Аэропорт Париж – Шарль-де-Голль
Во Франции компьютерный сбой вызвал задержки в аэропортах
Вице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США провел в Варшаве встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп
Трамп похвалил работу техасских правоохранителей в ходе массовой стрельбы
Лента
новостей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал готовиться к "любому сценарию" после обстрелов из Ливана
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
Ливанская армия сообщила подробности израильской ракетной атаки
Митрополит Галльский Эммануил
Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
Граница Израиля с Ливаном
В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле со стороны Ливана
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Кальюлайд заявила, что Вторая мировая для Эстонии закончилась 25 лет назад
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Президент США Дональд Трамп
Трамп подтвердил намерение провести торговые переговоры с Китаем в сентябре
На месте стрельбы в Одессе, штат Техас. 1 сентября 2019
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
Режиссер Марк Розовский, посол Израиля в РФ Гарри Корен, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и актер Леонид Ярмольник на праздничных мероприятиях, посвященных 115-летию ТАСС
Руководство ТАСС поделилось планами на будущее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
09:46В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России
09:38Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
09:37Президент Казахстана предложил избрать спикером сената дочь Назарбаева
09:34Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
09:32Додон прибыл в Россию для встречи с Козаком и Миллером
Лента новостейМолния