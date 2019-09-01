Трамп заявил, что работает с конгрессом над вопросом контроля оружия

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил после очередной массовой стрельбы, что работает с конгрессом США над вопросом контроля оружия.

В субботу неизвестный открыл стрельбу в штате Техас на юге США. Инцидент произошел на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Стрелка удалось ликвидировать. Число жертв на настоящий момент достигает 7 человек, еще более 20 пострадали.

"Мы рассматривает все то же. Конгрессу нужно многое обдумать", - сказал он журналистам. Трамп отметил, что продолжает работу с законодателями по этому поводу.

Массовая стрельба в Техасе произошла менее чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погибли 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия. Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.

Трамп также выразил готовность подписать закон о более тщательной проверке анкетных данных для людей, которые покупают оружие, в случае, если он пройдет голосование в сенате. Пока этот вопрос, однако, никуда не продвинулся.