Трамп похвалил работу техасских правоохранителей в ходе массовой стрельбы

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил правоохранительные органы Техаса за отличную работу в ходе инцидента с массовой стрельбой в субботу.

"Отличная работа правоохранительных органов Техаса и служб оперативного реагирования по урегулированию ужасной трагедии вчера. Очень сложная и грустная ситуация!", - написал Трамп в своём микроблоге в Twitter

В субботу неизвестный открыл стрельбу в штате Техас на юге США. Инцидент произошел на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Изначально полиция полагала, что стрельбу ведут двое, однако позже выяснилось, что это был один человек. Его ликвидировали.