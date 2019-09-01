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РИА Новости

Трамп похвалил работу техасских правоохранителей в ходе массовой стрельбы

18:34 01.09.2019 (обновлено: 18:35 01.09.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил правоохранительные органы Техаса за отличную работу в ходе инцидента с массовой стрельбой в субботу.
"Отличная работа правоохранительных органов Техаса и служб оперативного реагирования по урегулированию ужасной трагедии вчера. Очень сложная и грустная ситуация!", - написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.
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В субботу неизвестный открыл стрельбу в штате Техас на юге США. Инцидент произошел на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Изначально полиция полагала, что стрельбу ведут двое, однако позже выяснилось, что это был один человек. Его ликвидировали.
Число жертв достигло 7 человек, около 20 пострадали. Полиция идентифицировала подозреваемого как "белого мужчину в возрасте около 35 лет". Он угнал автомобиль почтовой службы США. Мотивы преступления еще не известны, как неизвестно и то, из какого оружия он вел стрельбу.
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Дональд ТрампСШАТехасВ мире
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