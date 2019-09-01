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РИА Новости

Ливанская армия сообщила подробности израильской ракетной атаки

18:16 01.09.2019 (обновлено: 19:03 01.09.2019)
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© REUTERS / Aziz TaherПоследствия обстрела Ливана со стороны Израиля
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
© REUTERS / Aziz Taher
БЕЙРУТ, 1 сен - РИА Новости. Ливанская армия заявляет, что Израиль в воскресенье выпустил более 40 ракет по ряду поселений в южном Ливане, сообщает пресс-служба армейского командования.
"Израильская армия открыла огонь по окрестностям поселений Мару Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Выпущено более 40 (...) ракет, что привело к пожарам в окрестностях поселений. Бомбардировка на данный час продолжается",- написано в коммюнике.
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Ранее сообщалось, что израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике.
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ИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
Как-то на минутку забыли, что Южный Ливан - это Хесболла. А то, что оттуда обстреляли израильскую базу и военную технику, это как бы не заметили.
1 сентября, 18:35
Vlad Britt
63001110
Да, у хезболлы нет ПВО. Так пусть сидят тихонько и не трогают Израиль
1 сентября, 18:38
Vlad Britt
3220128
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