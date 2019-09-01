Ливанская армия сообщила подробности израильской ракетной атаки

БЕЙРУТ, 1 сен - РИА Новости. Ливанская армия заявляет, что Израиль в воскресенье выпустил более 40 ракет по ряду поселений в южном Ливане, сообщает пресс-служба армейского командования.

"Израильская армия открыла огонь по окрестностям поселений Мару Ар-Рас, Айтарун и Ярун. Выпущено более 40 (...) ракет, что привело к пожарам в окрестностях поселений. Бомбардировка на данный час продолжается",- написано в коммюнике.