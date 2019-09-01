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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому

18:15 01.09.2019 (обновлено: 19:23 01.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Галльский Эммануил
Митрополит Галльский Эммануил
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Митрополит Галльский Эммануил. Архивное фото
АФИНЫ, 1 сен — РИА Новости. Синод Константинопольской церкви вывел из своей патриархии архиепископа Хариупольского Иоанна — правящего архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, о роспуске которого было объявлено год назад. Русские приходы во Франции переданы в ведение митрополита Галльского Эммануила.
Синод решил предоставить "увольнение из патриархата Вселенского патриаршего трона" архиепископу Хариупольскому Иоанну, "лично и только ему", он окончательно освобождается от ответственности за приходы русской традиции в Западной Европе. Пастырство над приходами экзархата во Франции теперь является обязанностью Галльского митрополита Эммануила.
Прелатом приходской церкви святого Александра Невского в Париже Синод назначил профессора университета Алексея Струве. Настоятелями собора в последние десятилетия были правящие архиереи.
Храм Николая Чудотворца на Берсеневке в Москве. На втором плане слева - храм Христа Спасителя
28 июня, 14:25Религия и мировоззрение
РПЦ изменит свой устав, если в ее состав войдет экзархат русских приходов
Константинопольский патриархат в ноябре 2018 года принял решение распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. Принятым решением аннулируется патриарший томос от 1999 года. На 7 сентября назначено общее собрание — Генеральная Ассамблея экзархата, на котором будет принято решение о будущем.
Многие священники и прихожане выступали против ликвидации экзархата и подчинения русских приходов греческой церкви. Обсуждается предложение возвратиться в Русскую православную церковь или Русскую православную церковь за границей. Помимо этого, может быть объявлено о создании автономной митрополии русских приходов.
Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные в основном беженцами из России после Гражданской войны. В 1920-х годах согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.
В 1930 году митрополит Евлогий в связи с тяжелым положением церкви в СССР объявил о "временном прерывании" отношений со священноначалием РПЦ и самовольно обратился с ходатайством к Константинопольскому патриарху о переходе в его юрисдикцию, которое в 1931 году патриархом Фотием II было удовлетворено. Несколько приходов русской диаспоры при этом сохранили верность Московскому патриархату.
Русская Православная Церковь Заграницей. Западно-европейская епарxия. Православный приход Храм Христа Спасителя, Великомученицы Екатерины и преподобного Серафима Саровского, Санремо
23 февраля, 08:00Религия и мировоззрение
"Надо спасать": что будет с русским экзархатом в Европе
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Давно пора это стамбульское недоразумение лишить сана ... Он давно предал и продал свою веру
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Ничего не понял...Но очень интересно!
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