Вице-президент США провел в Варшаве встречу с Зеленским

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс провел в воскресенье в Варшаве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил ему о поддержке территориальной целостности Украины.

"Я могу вас заверить, господин президент, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче", - сказал Пенс Зеленскому. Он отметил, что США поддерживают Украину в ее борьбе с "российской агрессией".

Пенс заявил, что администрация Трампа "поддерживает народ Украины" и "решительно выступает за территориальную целостность Украины". "И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вашей безопасности, территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым", - добавил он.

При этом Пенс не стал отвечать на вопрос журналистов относительно прекращения военной помощи США Украине, о чем ранее сообщали СМИ.