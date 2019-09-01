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РИА Новости

Вице-президент США провел в Варшаве встречу с Зеленским

18:04 01.09.2019
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс провел в воскресенье в Варшаве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил ему о поддержке территориальной целостности Украины.
"Я могу вас заверить, господин президент, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче", - сказал Пенс Зеленскому. Он отметил, что США поддерживают Украину в ее борьбе с "российской агрессией".
Пенс заявил, что администрация Трампа "поддерживает народ Украины" и "решительно выступает за территориальную целостность Украины". "И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вашей безопасности, территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым", - добавил он.
При этом Пенс не стал отвечать на вопрос журналистов относительно прекращения военной помощи США Украине, о чем ранее сообщали СМИ.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проходят в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства. "Звездой программы" в Варшаве должен был стать президент США Дональд Трамп, однако в четверг вечером стало известно, что американский президент решил остаться на родине в связи с приближающимся к берегам Флориды ураганом "Дориан". Вместо себя Трамп направил в Польшу вице-президента Пенса.
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Майк ПенсВторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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