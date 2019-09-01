Владислав Лисовец рассказал, почему ходил в медицинской маске

"Ответ на вчерашний пост, "зачем маска". Рот ремонтировал, операция сложная была, под наркозом, после потерял сознание, очнулся, пришел в себя, и так накрыло, что с разрешения докторов рванул на танцы. Ну, не пропускать же вечеринку. Так что скоро кусаться буду еще лучше. Отек на третьей фотографии видно", - написал Лисовец.