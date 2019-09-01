Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T17:58Z
https://ria.ru/20190901/1558133985.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152264/15/1522641557_0:199:2933:1849_1036x0_80_0_0_393fa61158706e2627e14425289beb49.jpg
РИА Новости

Ливан призвал США и Францию вмешаться в ситуацию на границе с Израилем

17:56 01.09.2019 (обновлено: 17:58 01.09.2019)
1833
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ливана Саад Харири
Премьер-министр Ливана Саад Харири
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Ливана Саад Харири. Архивное фото
БЕЙРУТ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента Франции Эммануэлем Боном, потребовав вмешательства их стран в связи с обострением на границе с Израилем, сообщает пресс-служба главы ливанского правительства.
"Премьер-министр Саад Харири провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента Франции Эммануэлем Боном, потребовав вмешательства США, Франции и международного сообщества для противостояния эскалации ситуации на южной границе",- сообщает пресс-служба.
Флаг у Штаб-квартиры ООН
27 августа, 17:41РИА Новости
ООН призвала Ливан и Израиль проявить сдержанность
Ранее сообщалось, что израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике.
1494004
Обсудить 2
ФранцияСШАИзраильЛиванВ мире
Рекомендуем
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
Ливанская армия сообщила подробности израильской ракетной атаки
РИА
Новости
Израильские артиллерийские снаряды вблизи ливанской границы.1 сентября 2019
Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
Израиль объявил о завершении обмена ударами на границе с Ливаном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал готовиться к "любому сценарию" после обстрелов из Ливана
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
ООН призывает Израиль и Ливан соблюдать договоренности о прекращении огня
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф обсудит с Лавровым действия Израиля на Ближнем Востоке
Граница Израиля с Ливаном
В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле со стороны Ливана
Граница Израиля с Ливаном
В Израиле сообщили о выпущенной Ливаном ракете по приграничному селению
Вице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США провел в Варшаве встречу с Зеленским
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция может начать операцию в Сирии без согласования с США, заявил Эрдоган
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В Чехии остановили расследование по уголовному делу против премьера
10:22Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
09:46В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России
09:38Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
09:37Президент Казахстана предложил избрать спикером сената дочь Назарбаева
09:34Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
Лента новостейМолния