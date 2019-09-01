Ливан призвал США и Францию вмешаться в ситуацию на границе с Израилем

БЕЙРУТ, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента Франции Эммануэлем Боном, потребовав вмешательства их стран в связи с обострением на границе с Израилем, сообщает пресс-служба главы ливанского правительства.

"Премьер-министр Саад Харири провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента Франции Эммануэлем Боном, потребовав вмешательства США, Франции и международного сообщества для противостояния эскалации ситуации на южной границе",- сообщает пресс-служба.