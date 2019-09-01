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РИА Новости

Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек

17:45 01.09.2019 (обновлено: 18:46 01.09.2019)
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© REUTERS / Callaghan O'HareНа месте стрельбы в Одессе, штат Техас. 1 сентября 2019
На месте стрельбы в Одессе, штат Техас. 1 сентября 2019
© REUTERS / Callaghan O'Hare
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 21 раненом.
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"Полиция Одессы заявила, что число жертв теперь достигает семи человек. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии", - сообщает агентство.
И.о. министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан заявил телеканалу ABC News, что правоохранительные органы активно расследуют произошедшее, однако пока не готовы говорить о мотивах преступления.
В субботу неизвестный открыл стрельбу в штате Техас на юге США. Инцидент произошел на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Изначально полиция полагала, что стрельбу ведут двое, однако позже выяснилось, что это был один человек. Его ликвидировали.
Полиция идентифицировала подозреваемого как "белого мужчину в возрасте около 35 лет". Он угнал автомобиль почтовой службы США. Мотивы преступления еще не известны, как неизвестно и то, из какого оружия он вел стрельбу.
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