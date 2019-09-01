Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 21 раненом.

"Полиция Одессы заявила, что число жертв теперь достигает семи человек. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии", - сообщает агентство.

И.о. министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан заявил телеканалу ABC News , что правоохранительные органы активно расследуют произошедшее, однако пока не готовы говорить о мотивах преступления.

В субботу неизвестный открыл стрельбу в штате Техас на юге США. Инцидент произошел на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса. Изначально полиция полагала, что стрельбу ведут двое, однако позже выяснилось, что это был один человек. Его ликвидировали.