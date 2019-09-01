В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну

Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году

© Фото : Public domain Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правительство страны намерено потребовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правительство страны намерено потребовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Дуда отметил, что парламентская комиссия должна завершить работу над докладом по этому вопросу в ближайшее время.

По словам польского президента, выплата репараций — это вопрос "ответственности и морали".

"Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше", — отметил Дуда.

При этом глава государства подчеркнул, что нынешние отношения Варшавы и Берлина являются "образцом для подражания для многих народов мира".

Премьер Польши Матеуш Моравецкий также напомнил о репарациях. Он заявил, что материальные потери, нанесенные Польше Германией во время войны, были "как минимум в десятки раз больше", чем финансовые затраты на создание Центрального промышленного округа страны, и призвал добиваться возмещения ущерба.

В конце июля глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине считают закрытым вопрос о репарациях. Его польский Коллега Яцек Чапутович, в свою очередь, подчеркнул, что нанесенный во время Второй мировой войны ущерб его стране не был возмещен виновными.