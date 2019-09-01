В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правительство страны намерено потребовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.
Дуда отметил, что парламентская комиссия должна завершить работу над докладом по этому вопросу в ближайшее время.
8 апреля, 08:00РИА НовостиПольша требует триллион долларов
По словам польского президента, выплата репараций — это вопрос "ответственности и морали".
"Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше", — отметил Дуда.
При этом глава государства подчеркнул, что нынешние отношения Варшавы и Берлина являются "образцом для подражания для многих народов мира".
Премьер Польши Матеуш Моравецкий также напомнил о репарациях. Он заявил, что материальные потери, нанесенные Польше Германией во время войны, были "как минимум в десятки раз больше", чем финансовые затраты на создание Центрального промышленного округа страны, и призвал добиваться возмещения ущерба.
13 мая, 16:20РадиоЭксперт о репарациях: Польша ставит Германию в сложное положениеПольша оценила объем возможных репараций от Германии в триллион долларов. Эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, есть ли шанс у Варшавы получить эту сумму.
В конце июля глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине считают закрытым вопрос о репарациях. Его польский Коллега Яцек Чапутович, в свою очередь, подчеркнул, что нанесенный во время Второй мировой войны ущерб его стране не был возмещен виновными.
В мае глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает триллион долларов.