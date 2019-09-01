Мединский открыл новое здание церковно-приходской школы в Новой Москве

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский принял участие в церемонии открытия нового здания воскресной церковно-приходской школы при Храме Живоначальной Троицы в Троицке.

"Министр культуры РФ Владимир Мединский принял участие в церемонии открытия нового здания церковно-приходской школы при Храме Живоначальной Троицы в подмосковном Троицке. Глава ведомства является председателем попечительского совета храма", - сообщили в пресс- службе министерства.

Воскресная школа функционирует при храме с 2011 года. Ранее учебное учреждение располагалось в небольшом деревянном здании, которое не вмещало всех желающих посещать занятия. Новую школу начали строить в октябре 2018 года. Строительство завершили на месяц раньше запланированного срока.

В воскресенье министр осмотрел помещения и учебные классы, а также принял участие в богослужении, посвященном чину освящения здания.