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РИА Новости
Культура

Мединский открыл новое здание церковно-приходской школы в Новой Москве

17:29 01.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский принял участие в церемонии открытия нового здания воскресной церковно-приходской школы при Храме Живоначальной Троицы в Троицке.
"Министр культуры РФ Владимир Мединский принял участие в церемонии открытия нового здания церковно-приходской школы при Храме Живоначальной Троицы в подмосковном Троицке. Глава ведомства является председателем попечительского совета храма", - сообщили в пресс- службе министерства.
Воскресная школа функционирует при храме с 2011 года. Ранее учебное учреждение располагалось в небольшом деревянном здании, которое не вмещало всех желающих посещать занятия. Новую школу начали строить в октябре 2018 года. Строительство завершили на месяц раньше запланированного срока.
В воскресенье министр осмотрел помещения и учебные классы, а также принял участие в богослужении, посвященном чину освящения здания.
"Планируется, что учиться в школе будут около 100 детей и около 30 взрослых. В нашей школе проводятся занятия по Закону Божиему для детей и взрослых, также взрослые могут обучаться иконописи, а дети – изобразительному искусству, рукоделию. Также у нас открыта театральная студия для детей и взрослых", – рассказала заведующая учебной частью школы Светлана Мочалова.
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КультураНовости - Религия и мировоззрениеВладимир МединскийМосква
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