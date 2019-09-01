Польский премьер напомнил Германии о репарациях в годовщину начала войны

ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в день 80-летия начала Второй мировой войны напомнил Германии о репарациях.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Вчера, 10:0080 лет с начала Второй мировой войныИсторик: спектр мнений о начале Второй мировой войны давно сформировалсяЧем объясняются полярные точки зрения на причины Второй мировой войны, возможна ли в историческом сообществе единая трактовка событий того периода и стоит ли ожидать сенсаций по мере раскрытия архивных данных, в интервью РИА Новости рассказал доктор исторических наук, профессор РГГУ Алексей Киличенков.
Выступая на мысе Вестерплатте, атака на который 1 сентября 1939 года ознаменовала начало войны, он заявил, что материальные потери, нанесенные Польше Германией во время войны, были "как минимум в десятки раз больше", чем финансовые затраты на создание Центрального промышленного округа страны.
"Поэтому, о тех потерях нужно говорить, нужно помнить, нужно добиваться правды, нужно требовать возмещения ущерба", - сказал Моравецкий.
"Нужно помнить о тех жертвах, потому что из них возникла сегодняшняя Польша. … большие потери материальные, духовные, экономические, финансовые, и об этом нужно помнить", - добавил он.
В мае глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает 1 триллион долларов.