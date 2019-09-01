Польский премьер напомнил Германии о репарациях в годовщину начала войны

ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в день 80-летия начала Второй мировой войны напомнил Германии о репарациях.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

Выступая на мысе Вестерплатте, атака на который 1 сентября 1939 года ознаменовала начало войны, он заявил, что материальные потери, нанесенные Польше Германией во время войны, были "как минимум в десятки раз больше", чем финансовые затраты на создание Центрального промышленного округа страны.

"Поэтому, о тех потерях нужно говорить, нужно помнить, нужно добиваться правды, нужно требовать возмещения ущерба", - сказал Моравецкий.

"Нужно помнить о тех жертвах, потому что из них возникла сегодняшняя Польша. … большие потери материальные, духовные, экономические, финансовые, и об этом нужно помнить", - добавил он.

В мае глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает 1 триллион долларов.