Ребенок из России утонул у побережья Атлантического океана в США

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мальчик из России утонул у побережья Атлантического океана в американском штате Массачусетс, сообщает телеканал CBS.
Телеканал сообщил, что тело пятилетнего мальчика в субботу вытащил из воды его дедушка. Ребенка доставили в больницу Аддисон Гилберт (Addison Gilbert), где он скончался.
Представитель окружной прокуратуры заявил, что причина смерти выясняется.
Gloucester Police and Fire Respond after Child Pulled Unresponsive from Water at Good Harbor Beach https://t.co/e7T7mf1cMW— Gloucester Police MA (@GloucesterPD) 31 августа 2019 г.