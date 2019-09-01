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РИА Новости

Ребенок из России утонул у побережья Атлантического океана в США

17:20 01.09.2019 (обновлено: 17:54 01.09.2019)
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© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь. Архивное фото
Американская скорая помощь. Архивное фото
© Flickr / C. Holmes
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мальчик из России утонул у побережья Атлантического океана в американском штате Массачусетс, сообщает телеканал CBS.
Телеканал сообщил, что тело пятилетнего мальчика в субботу вытащил из воды его дедушка. Ребенка доставили в больницу Аддисон Гилберт (Addison Gilbert), где он скончался.
Представитель окружной прокуратуры заявил, что причина смерти выясняется.
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