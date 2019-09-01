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РИА Новости
Культура

50 Cent назвал нового короля поп-музыки

20:04 01.09.2019
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© AP Photo / Evan AgostiniАмериканский рэпер Кертис Джеймс Джексон (50 Cent)
Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон (50 Cent)
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Американский хип-хоп исполнитель 50 Cent считает, что певец и актер Крис Браун давно превзошел Майкла Джексона как короля поп-музыки, сообщает complex.com.
Рэпер написал в Твиттере и инстаграме пост, в котором объявил, что Браун, по его мнению, лучше, чем Майкл Джексон, так как он один из самых продаваемых артистов современности.
Однако публикации позже были удалены, так как 50 Cent сделал в них дополнительное заявление, в котором написал про Джексона: "Я не могу поверить, что Майк хотел прикоснуться к маленьким мальчикам. Что за человек?".
Пользователям социальной сети удалось сделать скриншот этой записи, которую продолжают обсуждать в Твиттере.
Кто-то согласился со словами рэпера, а кто-то раскритиковал его за то, что Майкла Джексона, которого уже нет в живых, осуждают и сравнивают с другими исполнителями.
"Тот момент, когда 50 Cent сказал, что Крис Браун лучше Майкла Джексона - серьезно?", - начали делать мемы пользователи.
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