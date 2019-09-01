50 Cent назвал нового короля поп-музыки

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Американский хип-хоп исполнитель 50 Cent считает, что певец и актер Крис Браун давно превзошел Майкла Джексона как короля поп-музыки, Американский хип-хоп исполнитель 50 Cent считает, что певец и актер Крис Браун давно превзошел Майкла Джексона как короля поп-музыки, сообщает complex.com.

50 CENT IS CANCELLED FOR COMING FOR MICHAEL JACKSON NOPE YOU DONE @50cent pic.twitter.com/nOi9PEJBJs — ✨JEON JUNGKOOK✨ (@Jiminluvs90s) 31 августа 2019 г.

Рэпер написал в Твиттере и инстаграме пост, в котором объявил, что Браун, по его мнению, лучше, чем Майкл Джексон, так как он один из самых продаваемых артистов современности.

Однако публикации позже были удалены, так как 50 Cent сделал в них дополнительное заявление, в котором написал про Джексона: "Я не могу поверить, что Майк хотел прикоснуться к маленьким мальчикам. Что за человек?".

Пользователям социальной сети удалось сделать скриншот этой записи, которую продолжают обсуждать в Твиттере.

Кто-то согласился со словами рэпера, а кто-то раскритиковал его за то, что Майкла Джексона, которого уже нет в живых, осуждают и сравнивают с другими исполнителями.

50 Cent just said Chris Brown is better than Michael Jackson 😐 pic.twitter.com/JbESyJGzw0 — alecιa. 💕 (@Luvn_bbyJaden) 31 августа 2019 г.