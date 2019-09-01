Беслан предложили сделать городом счастливого детства

"Беслан - город печали, город боли... у нас состоялась встреча с новым полпредом. У нас есть идея, она была давно, но мы были не в том состоянии, не имели столько сил, чтобы претворить ее в жизнь. Наряду с тем, что мы занимаемся своей основной деятельностью, мы хотим приложить все усилия к тому, чтобы Беслан стал городом счастливого детства", - сказала Дудиева.