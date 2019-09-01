Беслан предложили сделать городом счастливого детства

БЕСЛАН, 1 сен - РИА Новости. Пострадавшие при теракте в сентябре 2004 года в Северной Осетии предлагают сделать Беслан городом счастливого детства, сообщила на круглом столе глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
"Беслан - город печали, город боли... у нас состоялась встреча с новым полпредом. У нас есть идея, она была давно, но мы были не в том состоянии, не имели столько сил, чтобы претворить ее в жизнь. Наряду с тем, что мы занимаемся своей основной деятельностью, мы хотим приложить все усилия к тому, чтобы Беслан стал городом счастливого детства", - сказала Дудиева.
По ее словам, Беслан способен стать символом детства с красивой современной инфраструктурой.
"Красивый, достойный город радости, это будет такой наш вклад в детство каждого ребенка. Мы рассказали идею руководству района, округа, на всех этапах принято наше предложение сделать Беслан городом детства, состоялось множество других встреч, проект "Беслан - город детства" одобрен", - добавила глава комитета.
Утром 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.