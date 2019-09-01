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РИА Новости
Культура

Джон Малкович рассказал, почему согласился сыграть в сериале "Новый Папа"

17:15 01.09.2019
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкПресс-конференция актера Джона Малковича
Пресс-конференция актера Джона Малковича
© РИА Новости / Александр Уткин
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Пресс-конференция актера Джона Малковича. Архивное фото
ВЕНЕЦИЯ, 1 сен - РИА Новости. Актеру Джону Малковичу понравился сериал Паоло Соррентино "Молодой Папа", поэтому он согласился исполнить роль понтифика в продолжении проекта, тема Ватикана оказалась для него очень интересной.
Международный Венецианский кинофестиваль проходит в 76-й раз на итальянском острове Лидо до 7 сентября. В воскресенье журналистам показали два эпизода сериала Паоло Соррентино "Новый Папа", который является продолжением его проекта "Молодой Папа". Роли в картине исполнили Джон Малкович, Джуд Лоу, также на экране появляется российская актриса Юлия Снигирь.
Кадр из сериала Молодой Папа
Вчера, 16:04Культура
Джуд Лоу рассказал о съемках в сериале "Новый папа"
"Я видел "Молодого Папу" и согласился принять участие в новом сезоне, потому что первый мне очень понравился. Меня также заинтересовала тема Ватикана и религии", — сказал Малкович.
Актер назвал Паоло Соррентино уникальными режиссером, обладающим невероятным чувством пространства и умеющим рассказывать истории. По его мнению, "Новый Папа" адресован тем людям, которые хотят во что-то верить, например, в чудо.
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КультураДжон МалковичДжуд ЛоуВенеция
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