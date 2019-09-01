Джон Малкович рассказал, почему согласился сыграть в сериале "Новый Папа"

ВЕНЕЦИЯ, 1 сен - РИА Новости. Актеру Джону Малковичу понравился сериал Паоло Соррентино "Молодой Папа", поэтому он согласился исполнить роль понтифика в продолжении проекта, тема Ватикана оказалась для него очень интересной.

Международный Венецианский кинофестиваль проходит в 76-й раз на итальянском острове Лидо до 7 сентября. В воскресенье журналистам показали два эпизода сериала Паоло Соррентино "Новый Папа", который является продолжением его проекта "Молодой Папа". Роли в картине исполнили Джон Малкович, Джуд Лоу, также на экране появляется российская актриса Юлия Снигирь.

"Я видел "Молодого Папу" и согласился принять участие в новом сезоне, потому что первый мне очень понравился. Меня также заинтересовала тема Ватикана и религии", — сказал Малкович.