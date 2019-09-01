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РИА Новости

В Варшаве началась антиамериканская акция протеста

17:03 01.09.2019
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© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Антиамериканская акция протеста проходит в Варшаве во время визита в Польшу вице-президента США Майка Пенса, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Варшаве проходят мероприятия в по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Руководство Польши пригласило в Варшаву союзников по НАТО, ЕС, "Восточному партнерству", но не пригласили Россию. Главным гостем должен был стать президент США Дональд Трамп, но в последний момент он отложил визит, направив в Варшаву Пенса.
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Активисты Студенческого антифашистского комитета собрались на митинг у памятника Копернику в старом городе. Участники акции считают, что американские чиновники не имеют права присутствовать на антивоенных мероприятиях, так как сами не соблюдают права человека.
"Наша акция против приглашения Трампа и вице-Трампа. Власти Польши готовы плюнуть в лицо жертвам фашизма, приглашая Трампа почтить жертв фашизма. Он держит невинных в концентрационных лагерях. В подобных лагерях умирали жертвы Второй мировой войны", - заявил один из выступающих на митинге.
В митинге участвуют несколько десятков человек. Они принесли с собой плакаты с надписями: "Вице-Трамп, прочь!", "Польша была и будет против фашизма", "Нет войне, нет фашизму, нет концлагерям".
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