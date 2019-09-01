В Варшаве началась антиамериканская акция протеста

ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Антиамериканская акция протеста проходит в Варшаве во время визита в Польшу вице-президента США Майка Пенса, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в Варшаве проходят мероприятия в по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Руководство Польши пригласило в Варшаву союзников по НАТО, ЕС, "Восточному партнерству", но не пригласили Россию. Главным гостем должен был стать президент США Дональд Трамп, но в последний момент он отложил визит, направив в Варшаву Пенса.

Активисты Студенческого антифашистского комитета собрались на митинг у памятника Копернику в старом городе. Участники акции считают, что американские чиновники не имеют права присутствовать на антивоенных мероприятиях, так как сами не соблюдают права человека.

"Наша акция против приглашения Трампа и вице-Трампа. Власти Польши готовы плюнуть в лицо жертвам фашизма, приглашая Трампа почтить жертв фашизма. Он держит невинных в концентрационных лагерях. В подобных лагерях умирали жертвы Второй мировой войны", - заявил один из выступающих на митинге.