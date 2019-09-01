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РИА Новости

Руководителей брянского полицейского, избившего студента до смерти, накажут

16:58 01.09.2019 (обновлено: 23:58 01.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Руководителей экс-полицейского, который до смерти избил студента в Брянской области, привлекут к ответственности, сообщает УМВД по региону.
Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть Брянской области. Как ранее сообщало следствие, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего подростка — студента местного промышленно-экономического техникума. В МВД сообщили, что 31 августа подросток скончался в больнице.
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"Он понесет наказание в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом", — говорится в сообщении УМВД.
По данным следствия, после одного из ударов в голову потерпевший упал и стукнулся головой о ступеньки. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому. Диагностировав серьезную черепно-мозговую травму, медики доставили пострадавшего в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию, после которой студент продолжал находиться в коме.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Уголовное дело принято к производству следователем первого отдела по расследованию особо важных дел. Майор полиции арестован, его уволили из органов внутренних дел, не дожидаясь окончания расследования.
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Брянская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Господа полицейские соответствуют господам полицайским.
1 сентября, 19:00
с старый прапор
2710204
к высшей мере.
1 сентября, 19:14
cchugunova1996
2420002
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