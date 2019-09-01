Руководителей брянского полицейского, избившего студента до смерти, накажут

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Руководителей экс-полицейского, который до смерти избил студента в Брянской области, привлекут к ответственности, сообщает УМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть Брянской области. Как ранее сообщало следствие, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего подростка — студента местного промышленно-экономического техникума. В МВД сообщили, что 31 августа подросток скончался в больнице.

"Он понесет наказание в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом", — говорится в сообщении УМВД.

По данным следствия, после одного из ударов в голову потерпевший упал и стукнулся головой о ступеньки. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому. Диагностировав серьезную черепно-мозговую травму, медики доставили пострадавшего в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию, после которой студент продолжал находиться в коме.