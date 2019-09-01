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РИА Новости

Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана

16:50 01.09.2019 (обновлено: 18:47 01.09.2019)
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© AFP 2019 / Jalaa MareyИзраильские артиллерийские снаряды вблизи ливанской границы.1 сентября 2019
Израильские артиллерийские снаряды вблизи ливанской границы.1 сентября 2019
© AFP 2019 / Jalaa Marey
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен — РИА Новости. Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба.
Военные говорят о "нескольких попаданиях" в результате ливанского обстрела. Пресс-секретарь премьера Офир Гендельман заявил, что раненых и погибших нет.
"Несколько противотанковых ракет было выпущено из Ливана по базе армии обороны Израиля и военной технике. <...> Армия обороны Израиля отвечает ударами по источникам огня и другим целям на юге Ливана", — сказано в релизе.
Президент Ливана Мишель Аун
26 августа, 17:13РИА Новости
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут "объявлением войны"
В свою очередь, ливанская армия заявила, что Израиль выпустил по ряду поселений в южном Ливане более 40 ракет. Отмечается, что бомбардировка продолжается.
Пограничному инциденту, одному из самых серьезных со Второй ливанской войны 2006 года, предшествовали угрозы движения "Хезболлах" отомстить за недавние израильские авианалеты на Бейрут и Сирию, где погибли несколько его активистов.
Государственная радиостанция "Кан" передает, что израильские военные распорядились распечатать бомбоубежища в населенных пунктах на расстоянии до четырех километров от границы, но спускаться туда жителям пока не говорили.
Патронируемое Ираном движение ливанских шиитов в Израиле считают своим самым опасным противником на севере и оценивают его арсенал в 130 тысяч ракет и реактивных снарядов. Последний конфликт с "Хезболлах" израильтяне воспринимают как далеко не самую успешную из своих кампаний из-за высоких потерь и несоответствия результатов заявлявшимся целям.
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ИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
Сначала израиль наносит удар по Ливану тот ОТВЕЧАЕТ .. а потом израиль продолжает агрессию так правильнее будет
1 сентября, 18:19
Крах Либерализма
4501183188
Израиль просто так никогда не будет кого-то атаковывать. Он всю жизнь только оборонялся.
1 сентября, 22:56
Руслан Белый
17620018
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