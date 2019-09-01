Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен — РИА Новости. Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба.

Военные говорят о "нескольких попаданиях" в результате ливанского обстрела. Пресс-секретарь премьера Офир Гендельман заявил, что раненых и погибших нет.

"Несколько противотанковых ракет было выпущено из Ливана по базе армии обороны Израиля и военной технике. <...> Армия обороны Израиля отвечает ударами по источникам огня и другим целям на юге Ливана", — сказано в релизе.

В свою очередь, ливанская армия заявила, что Израиль выпустил по ряду поселений в южном Ливане более 40 ракет. Отмечается, что бомбардировка продолжается.

Пограничному инциденту, одному из самых серьезных со Второй ливанской войны 2006 года, предшествовали угрозы движения "Хезболлах" отомстить за недавние израильские авианалеты на Бейрут и Сирию, где погибли несколько его активистов.

Государственная радиостанция "Кан" передает, что израильские военные распорядились распечатать бомбоубежища в населенных пунктах на расстоянии до четырех километров от границы, но спускаться туда жителям пока не говорили.