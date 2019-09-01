В Госдуме прокомментировали изменение правил призыва в армию

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал изменения правил призыва в армию, вступивших в силу с 1 сентября.

Теперь россияне, имеющие отсрочку или освобождение от службы по призыву, могут по собственному желанию от них отказаться.

Шерин поддержал нововведение.

"Эти решения приводят, на мой взгляд, к большей привлекательности военной службы. Человек понимает, что он более защищен, у него сохраняются не только обязанности, но и права", — заявил он в эфире НСН

Парламентарий отметил, что отслужившие россияне имеют больше преференций на государственной и муниципальной службе, и, значит, для построения карьеры они должны иметь возможность это преимущество получить.

"Вооруженные силы не должны восприниматься как наказание, как тюрьма, куда человек попадает по приговору суда и может выйти раньше только условно-досрочно. <…> Служить — престижно", — заключил Шерин.

Изменения правил призыва коснутся, в частности, имеющих ученую степень россиян и студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения также предусматриваются для родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.