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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали изменение правил призыва в армию

16:48 01.09.2019 (обновлено: 17:46 01.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПризыв на военную службу в городах России
Призыв на военную службу в городах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал изменения правил призыва в армию, вступивших в силу с 1 сентября.
Теперь россияне, имеющие отсрочку или освобождение от службы по призыву, могут по собственному желанию от них отказаться.
Служба в армии: честь или долг настоящих мужчин?
20 июня, 15:07Радио
Служба в армии: честь или долг настоящих мужчин?О том, что представляет собой служба в российской армии сегодня, рассказали в эфире радио Sputnik член Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин и военный обозреватель Виктор Литовкин.
Шерин поддержал нововведение.
"Эти решения приводят, на мой взгляд, к большей привлекательности военной службы. Человек понимает, что он более защищен, у него сохраняются не только обязанности, но и права", — заявил он в эфире НСН.
Парламентарий отметил, что отслужившие россияне имеют больше преференций на государственной и муниципальной службе, и, значит, для построения карьеры они должны иметь возможность это преимущество получить.

"Вооруженные силы не должны восприниматься как наказание, как тюрьма, куда человек попадает по приговору суда и может выйти раньше только условно-досрочно. <…> Служить — престижно", — заключил Шерин.

Изменения правил призыва коснутся, в частности, имеющих ученую степень россиян и студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения также предусматриваются для родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.
В марте в России ввели возможность получить несколько отсрочек от прохождения службы в армии в период обучения в вузе. До этого магистранты, получавшие отсрочки в школе и бакалавриате, воспользоваться ей третий раз не могли.
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Госдума РФРоссияБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Срочная служба никогда не была престижной и не будет никогда!!!
1 сентября, 17:47
Aleksey Il'Yn
64011320
А если псих захочет на службу ? Гей? Умственно отсталый? Браво!
1 сентября, 17:50
Лариса Кусовникова
33512012
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