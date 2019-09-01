Мать девочки, которую искололи вилкой, проверят органы опеки

САМАРА, 1 сен – РИА Новости. Органы опеки в Ульяновской области проведут проверку в отношении матери двухлетней девочки, которую искололи вилкой, сообщила в воскресенье РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Людмила Хижняк.

По данным СУСК по Ульяновской области, ночью 30 августа в доме по улице Некрасова в районном поселке Мулловка Ульяновской области пьяный мужчина исколол вилкой двухлетнюю дочь своей сожительницы. Как ранее сообщали в УМВД по Ульяновской области, ребенка спас сотрудник правоохранительных органов после того, как в полицию обратились соседи, которые услышали крики в одной из квартир на первом этаже жилого дома.

Сейчас девочка с многочисленными колото-резанными ранами мягких тканей грудной клетки находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ), подозреваемый арестован.

"Будет собираться материал в рамках проверки, на основании которого будет приниматься соответствующее решение. И, если будут основания для лишения матери родительских прав, то только тогда органы опеки выйдут с соответствующим заявлением в суд", - сказала Хижняк.

Она добавила, что ситуация в семье не была ранее на контроле у омбудсмена. По ее словам, у девочки есть старший брат, который сейчас находится в реабилитационном центре.