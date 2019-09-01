Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T17:07Z
https://ria.ru/20190901/1558131984.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155813/15/1558131594_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_e140df21eae48c5ca93bdfdda6926e9f.jpg
РИА Новости
Культура

Свадебное платье певицы Элли Голдинг шили почти месяц

23:42 01.09.2019
276
© AP Photo / PA / Danny LawsonЭлли Голдинг и Каспар Джоплинг покидают Йоркский собор в Йорке, Англия. 31 августа 2019
Элли Голдинг и Каспар Джоплинг покидают Йоркский собор в Йорке, Англия. 31 августа 2019
© AP Photo / PA / Danny Lawson
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Свадебное платье британской певицы Элли Голдинг от известного французского модного дома шили 640 часов, сообщает Metro.
© AP Photo / PA / Danny Lawson

Свадьба Элли Голдинг и Каспара Джоплинга.

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг покидают Йоркский собор в Йорке, Англия. 31 августа 2019
1 из 2

Свадьба Элли Голдинг и Каспара Джоплинга.

© AP Photo / PA / Danny Lawson
© AP Photo / PA / Danny Lawson

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг покидают Йоркский собор.

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг покидают Йоркский собор в Йорке, Англия. 31 августа 2019
2 из 2

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг покидают Йоркский собор.

© AP Photo / PA / Danny Lawson
1 из 2

Свадьба Элли Голдинг и Каспара Джоплинга.

© AP Photo / PA / Danny Lawson
2 из 2

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг покидают Йоркский собор.

© AP Photo / PA / Danny Lawson
Шелковое платье вручную расшили белыми розами - это символ дома Йорков, а воротник украсили инициалами жениха и невесты "E & C". В общей сложности на изготовление платья ушло почти 27 дней.
"Я никогда не чувствовала себя более особенной, чем в тот момент, когда впервые примерила платье в Париже. Это было потрясающе - такое внимание к деталям", - рассказала невеста.
В эту субботу исполнительница главной песни в фильме "50 оттенков серого" Love Me Like You Do сыграла свадьбу со своим возлюбленным, арт-дилером Каспаром Джоплингом.
Церемония состоялась в Йоркском соборе. На ней присутствовали родители и друзья с обеих сторон, а также знаменитости: певец Джеймс Блант, актриса Сиенна Миллер и другие.
Актриса Скарлетт Йоханссон во время парада на Гарвардской площади в Кембридже
23 июля, 14:01Культура
Скарлетт Йоханссон показала обручальное кольцо за 400 тысяч долларов
100001
КультураШоу-бизнесСтиль жизниНовости культурысвадьбы
Рекомендуем
27-й Открытый Российский кинофестиваль Кинотавр. День шестой
Прощание с актером Александром Числовым пройдет в Москве
РИА
Новости
Стилист Влад Лисовец во время ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019
Владислав Лисовец рассказал, почему ходил в медицинской маске
Кадр из фильма Назло врагам
Кого номинируют на "Оскар"? Лучшие фильмы Венецианского фестиваля
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Лента
новостей
Папа Римский Франциск
Папа Римский объявил имена 13 новых кардиналов Римско-католической церкви
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Более 80 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Помпео посетит Брюссель и обсудит трансатлантическое сотрудничество
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Путин проверит ход восстановительных работ в Иркутской области
Автомобиль скорой медицинской помощи
Умер избитый брянским полицейским подросток
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет совещание по строительству школ и детских садов
Кадр из фильма Я иду искать
Триллер "Я иду искать" возглавил российский прокат в выходные
Снимок экрана с участницей проекта Britain's Got Talent
Индонезийская фокусница испугала трюками ведущих на шоу талантов
Затопленные дома в Кении
В кенийском нацпарке после наводнений пропала группа туристов и гид
Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири
Пригород Дамаска Дума
Крымские власти заключили на ярмарке в Дамаске контракты на $250 млн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
09:46В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России
09:38Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
09:37Президент Казахстана предложил избрать спикером сената дочь Назарбаева
09:34Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
09:32Додон прибыл в Россию для встречи с Козаком и Миллером
09:24Авиаперевозчики предупредили о возможном подорожании билетов, пишут СМИ
Лента новостейМолния