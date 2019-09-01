Свадебное платье певицы Элли Голдинг шили почти месяц

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Свадебное платье британской певицы Элли Голдинг от известного французского модного дома шили 640 часов, сообщает Metro.
© AP Photo / PA / Danny Lawson
Свадьба Элли Голдинг и Каспара Джоплинга.
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Свадьба Элли Голдинг и Каспара Джоплинга.
© AP Photo / PA / Danny Lawson
© AP Photo / PA / Danny Lawson
Элли Голдинг и Каспар Джоплинг покидают Йоркский собор.
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Элли Голдинг и Каспар Джоплинг покидают Йоркский собор.
© AP Photo / PA / Danny Lawson
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Свадьба Элли Голдинг и Каспара Джоплинга.
© AP Photo / PA / Danny Lawson
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Элли Голдинг и Каспар Джоплинг покидают Йоркский собор.
© AP Photo / PA / Danny Lawson
Шелковое платье вручную расшили белыми розами - это символ дома Йорков, а воротник украсили инициалами жениха и невесты "E & C". В общей сложности на изготовление платья ушло почти 27 дней.
"Я никогда не чувствовала себя более особенной, чем в тот момент, когда впервые примерила платье в Париже. Это было потрясающе - такое внимание к деталям", - рассказала невеста.
В эту субботу исполнительница главной песни в фильме "50 оттенков серого" Love Me Like You Do сыграла свадьбу со своим возлюбленным, арт-дилером Каспаром Джоплингом.
Церемония состоялась в Йоркском соборе. На ней присутствовали родители и друзья с обеих сторон, а также знаменитости: певец Джеймс Блант, актриса Сиенна Миллер и другие.