Мэр Горловки обвинил силовиков в "охоте" дронов на мирных жителей

"На Горловку было сброшено с беспилотников ровно восемь самодельных боеприпасов, на них был нанесен знак батальона "Азов"... Оператор беспилотника видел рабочих, которые работают на крыше гаража, и начал непосредственно за ними охоту. Они начали убегать, а беспилотник летел за ними", - сказал он.