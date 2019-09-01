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РИА Новости

Мэр Горловки обвинил силовиков в "охоте" дронов на мирных жителей

16:34 01.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка . Архивное фото
ГОРЛОВКА, 1 сен - РИА Новости. Глава администрации подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки Иван Приходько обвинил украинских силовиков в "охоте" ударных беспилотников на мирных жителей.
В пятницу Приходько сообщал, что беспилотник атаковали окраины Горловки. Повреждения получил ряд зданий, жертв удалось избежать.
"На Горловку было сброшено с беспилотников ровно восемь самодельных боеприпасов, на них был нанесен знак батальона "Азов"... Оператор беспилотника видел рабочих, которые работают на крыше гаража, и начал непосредственно за ними охоту. Они начали убегать, а беспилотник летел за ними", - сказал он.
По его словам, это был первый случай атаки ударных дронов вооруженных сил Украины за последние восемь месяцев.
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