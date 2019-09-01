Силовики каждый день выжигают дома в Горловке, заявил мэр города

ГОРЛОВКА, 1 сен - РИА Новости. Глава администрации подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько заявил, что украинские силовики ежедневно выжигают в городе несколько домов.

Ранее в военном ведомстве республики и в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли о систематических обстрелах окраин Горловки со стороны украинских силовиков.

"Каждый день украинская армия выжигает по два-три дома... Как можно оценить степень опасности для граждан, когда летают мины над городом? Конечно, повышенная опасность", - сказал журналистам Приходько.

Он отметил, что украинские силовики не выполняют условия нового перемирия в Донбассе.