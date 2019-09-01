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РИА Новости

Силовики каждый день выжигают дома в Горловке, заявил мэр города

16:31 01.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке
ГОРЛОВКА, 1 сен - РИА Новости. Глава администрации подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько заявил, что украинские силовики ежедневно выжигают в городе несколько домов.
Ранее в военном ведомстве республики и в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли о систематических обстрелах окраин Горловки со стороны украинских силовиков.
"Каждый день украинская армия выжигает по два-три дома... Как можно оценить степень опасности для граждан, когда летают мины над городом? Конечно, повышенная опасность", - сказал журналистам Приходько.
Он отметил, что украинские силовики не выполняют условия нового перемирия в Донбассе.
"Три дома каждый день горят. По сводкам народной милиции, гибнут бойцы. Попадают в плен, потом они погибают", - добавил Приходько.
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Ситуация в ДНР и ЛНРИван ПриходькоДонбассДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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