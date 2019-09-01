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РИА Новости
Омская область

В омском селе открыли современную школу, построенную на частные деньги

16:28 01.09.2019
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© Фото : пресс-службы правительства Омской областиПетропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
ОМСК, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в День знаний открыл в селе Петропавловка новую, оснащенную на самом современном уровне школу, построенную на частные инвестиции при поддержке властей региона, сообщает областное правительство.
Первый звонок прозвучал в новом здании Петропавловской средней школы Муромцевского района, которое возводилось два года на средства уроженца района Бориса Коваленко. Детская мечта об идеальной школе в родном селе обошлась предпринимателю почти в 310 миллионов рублей. Инициатива нашла поддержку областного правительства: на бюджетные средства модернизировали котельную и тепловой узел, построили наружные инженерные сети связи, электро- и водоснабжения, установили локальную станцию очистки воды, проложили теплотрассу. Еще в 70 миллионов рублей обошлось оснащение мебелью и спортинвентарем.
Урок в школе
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"Сегодня у вас двойной праздник - начало учебного года и открытие новой прекрасной школы. Говорят: если прошел день, и ты не узнал ничего нового, день прошел зря. Убежден, у вас таких дней не будет, и после занятий вы будете хотеть дольше оставаться в школе, где есть бассейн, спортзал, много других увлекательных вещей. Она построена и оснащена на самом современном уровне…", - сказал в ходе церемонии открытия Бурков.
Новое трехэтажное здание на 264 места с просторными и удобными кабинетами полностью готово к учебному процессу. Школа - многофункциональная, поэтому 1 сентября состоялась торжественная церемония открытия учебного заведения и первый звонок, а 2 сентября учеников подробно ознакомят с ее возможностями. Праздничное событие собрало все село.
"У нас сейчас 202 учащихся. В этом году 24 первоклассника, их прибавилось. Прибывает и других учащихся - есть из Муромцево и даже Омска. Увидев, что строится такая школа, родители пожелали перевести их к нам. Эта школа оснащена самым современным оборудованием: мультимедиа, интерактив, робототехника, мобильные классы, лингафонные кабинеты", - рассказала директор Петропавловской школы Юлия Солодких.
Губернатор Омской области выразил благодарность Борису Коваленко за такой подарок землякам. Ранее на его деньги в селе уже были построены детский сад, библиотека, храм. Александр Бурков вручил меценату знак отличия "За служение Омской области" первой степени. Кроме того, Коваленко первым в регионе удостоен почетного звания "Заслуженный меценат Омской области". Эту награду он также получил во время церемонии открытия школы.
© Фото : пресс-службы правительства Омской областиПетропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
1 из 4
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
© Фото : пресс-службы правительства Омской областиПетропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
2 из 4
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
© Фото : пресс-службы правительства Омской областиПетропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
3 из 4
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
© Фото : пресс-службы правительства Омской областиПетропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
4 из 4
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
1 из 4
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
2 из 4
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
3 из 4
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
4 из 4
Петропавловская средняя школа в Муромцевском районе Омской области
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
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Омская областьАлександр БурковМуромцевский районОмская областьОбщество
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