В омском селе открыли современную школу, построенную на частные деньги

ОМСК, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в День знаний открыл в селе Петропавловка новую, оснащенную на самом современном уровне школу, построенную на частные инвестиции при поддержке властей региона, сообщает областное правительство.

Первый звонок прозвучал в новом здании Петропавловской средней школы Муромцевского района, которое возводилось два года на средства уроженца района Бориса Коваленко. Детская мечта об идеальной школе в родном селе обошлась предпринимателю почти в 310 миллионов рублей. Инициатива нашла поддержку областного правительства: на бюджетные средства модернизировали котельную и тепловой узел, построили наружные инженерные сети связи, электро- и водоснабжения, установили локальную станцию очистки воды, проложили теплотрассу. Еще в 70 миллионов рублей обошлось оснащение мебелью и спортинвентарем.

"Сегодня у вас двойной праздник - начало учебного года и открытие новой прекрасной школы. Говорят: если прошел день, и ты не узнал ничего нового, день прошел зря. Убежден, у вас таких дней не будет, и после занятий вы будете хотеть дольше оставаться в школе, где есть бассейн, спортзал, много других увлекательных вещей. Она построена и оснащена на самом современном уровне…", - сказал в ходе церемонии открытия Бурков.

Новое трехэтажное здание на 264 места с просторными и удобными кабинетами полностью готово к учебному процессу. Школа - многофункциональная, поэтому 1 сентября состоялась торжественная церемония открытия учебного заведения и первый звонок, а 2 сентября учеников подробно ознакомят с ее возможностями. Праздничное событие собрало все село.

"У нас сейчас 202 учащихся. В этом году 24 первоклассника, их прибавилось. Прибывает и других учащихся - есть из Муромцево и даже Омска. Увидев, что строится такая школа, родители пожелали перевести их к нам. Эта школа оснащена самым современным оборудованием: мультимедиа, интерактив, робототехника, мобильные классы, лингафонные кабинеты", - рассказала директор Петропавловской школы Юлия Солодких.