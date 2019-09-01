В Израиле сообщили о выпущенной Ливаном ракете по приграничному селению

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Противотанковая ракета выпущена с территории Ливана в направлении приграничного израильского селения Авивим, сообщила армейская пресс-служба.

О пострадавших, разрушения и ответных действиях информации пока не поступало.

"Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из Ливана в направлении Авивим", - сказано в пресс-релизе.

Государственная радиостанция " Кан " передает, что израильские военные распорядились распечатать бомбоубежища в населенных пунктах на расстоянии до четырех километров от границы.