Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T16:44Z
https://ria.ru/20190901/1558131484.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155557/66/1555576636_0:794:2229:2048_1036x0_80_0_0_26af672d5762be5648e031302c68d281.jpg
РИА Новости

В Израиле сообщили о выпущенной Ливаном ракете по приграничному селению

16:27 01.09.2019 (обновлено: 16:44 01.09.2019)
466
© РИА Новости / Артур ГабдрахмановГраница Израиля с Ливаном
Граница Израиля с Ливаном
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Граница Израиля с Ливаном. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Противотанковая ракета выпущена с территории Ливана в направлении приграничного израильского селения Авивим, сообщила армейская пресс-служба.
О пострадавших, разрушения и ответных действиях информации пока не поступало.
"Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из Ливана в направлении Авивим", - сказано в пресс-релизе.
Государственная радиостанция "Кан" передает, что израильские военные распорядились распечатать бомбоубежища в населенных пунктах на расстоянии до четырех километров от границы.
Обстрелу предшествовали угрозы ливанского движения "Хезболлах" отомстить Израилю за гибель нескольких своих активистов в ходе недавних авиаударов по Сирии, а также за налет беспилотников на Бейрут.
Президент Ливана Мишель Аун
26 августа, 17:13РИА Новости
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут "объявлением войны"
714060
Обсудить 3
ИзраильЛиванВ мире
Рекомендуем
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
Ливанская армия сообщила подробности израильской ракетной атаки
РИА
Новости
Израильские артиллерийские снаряды вблизи ливанской границы.1 сентября 2019
Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Вид на Бейрут
СМИ: израильские беспилотники сбросили зажигательные бомбы в южном Ливане
Последствия обстрела Ливана со стороны Израиля
Израиль объявил о завершении обмена ударами на границе с Ливаном
Лента
новостей
Граница Израиля с Ливаном
В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле со стороны Ливана
Премьер-министр Ливана Саад Харири
Ливан призвал США и Францию вмешаться в ситуацию на границе с Израилем
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран разработал меры по третьему этапу сокращения ядерных обязательств
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал готовиться к "любому сценарию" после обстрелов из Ливана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф обсудит с Лавровым действия Израиля на Ближнем Востоке
Граница Израиля с Ливаном
Израильская армия повысила готовность на северной границе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху пообещал аннексировать поселения Западного берега реки Иордан
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
ООН призывает Израиль и Ливан соблюдать договоренности о прекращении огня
Израильтянка в строящемся израильском поселении на Западном Берегу реки Иордан близ города Рамалла
Палестина осудила планы Нетаньяху по аннексии поселений на Западном берегу
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В Чехии остановили расследование по уголовному делу против премьера
10:22Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
09:46В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России
09:38Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
09:37Президент Казахстана предложил избрать спикером сената дочь Назарбаева
09:34Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
Лента новостейМолния