В Израиле сообщили о выпущенной Ливаном ракете по приграничному селению

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сен - РИА Новости. Противотанковая ракета выпущена с территории Ливана в направлении приграничного израильского селения Авивим, сообщила армейская пресс-служба.
О пострадавших, разрушения и ответных действиях информации пока не поступало.
"Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из Ливана в направлении Авивим", - сказано в пресс-релизе.
Государственная радиостанция "Кан" передает, что израильские военные распорядились распечатать бомбоубежища в населенных пунктах на расстоянии до четырех километров от границы.
Обстрелу предшествовали угрозы ливанского движения "Хезболлах" отомстить Израилю за гибель нескольких своих активистов в ходе недавних авиаударов по Сирии, а также за налет беспилотников на Бейрут.