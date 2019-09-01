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РИА Новости

В Сербии осудили Польшу за неприглашение России на годовщину Второй мировой

16:20 01.09.2019 (обновлено: 16:25 01.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 сен - РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин резко осудил решение Польши не приглашать РФ и Сербию на 80-ую годовщину начала Второй мировой войны.
В воскресенье на площади Пилсудского в центре Варшавы начались кульминационные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства. Представители Сербии также не получили приглашения.
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"Если с Сербией и Россией не отметят начало Второй мировой войны, тогда должны будут отмечать с теми, кто ее вызвал", - цитирует ведомство Вулина.
"Если думают, что Польше место с силами, которые вызвали Вторую мировую, совершили самые страшные преступления в истории человечества, можем лишь сказать, что они сами выбрали свою сторону, а Сербия никогда не была на неправильной стороне", - подчеркнул сербский министр обороны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.
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