В Сербии осудили Польшу за неприглашение России на годовщину Второй мировой

БЕЛГРАД, 1 сен - РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин резко осудил решение Польши не приглашать РФ и Сербию на 80-ую годовщину начала Второй мировой войны.

В воскресенье на площади Пилсудского в центре Варшавы начались кульминационные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не позвала делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства. Представители Сербии также не получили приглашения.

"Если с Сербией и Россией не отметят начало Второй мировой войны, тогда должны будут отмечать с теми, кто ее вызвал", - цитирует ведомство Вулина.

"Если думают, что Польше место с силами, которые вызвали Вторую мировую, совершили самые страшные преступления в истории человечества, можем лишь сказать, что они сами выбрали свою сторону, а Сербия никогда не была на неправильной стороне", - подчеркнул сербский министр обороны.