Самарский губернатор принял участие в зажжении Вечного огня в Любляне

САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в зажжении Вечного огня в Любляне в день 80-летия начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вечный огонь при участии российской делегации зажгли в воскресенье у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который был открыт президентом России Владимиром Путиным 30 июля 2016 года. Вечный огонь был зажжен от частицы вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве и доставлен спецбортом в Любляну.

"В мероприятии приняла участие официальная делегация Российской Федерации, в состав которой в том числе вошел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, памятник, расположенный в люблянском мемориальном парке "Жале", теперь дополнит и Вечный огонь, ключевой элемент которого – газовая горелка самарского производства. Для люблянского Вечного огня самарская компания изготовила горелку типа "ВО". Ее конструкция обеспечивает стабильную работу при самых неблагоприятных погодных условиях, предусматривает возможность регулировки формы и высоты факела.

Выступая на торжественной церемонии, Азаров поблагодарил словенскую сторону за бережное отношение "к общей истории наших стран, к мемориалам павшим российским и советским воинам по всей территории Словении".

"Говорят, что страна, которая забывает своих павших героев, не имеет будущего. И Россия, и Словения имеют будущее, и я уверен, это светлое будущее, в том числе будущее нашего совместного сотрудничества. Идея мемориала в Любляне,- красивый образ, созданный советским поэтом Расулом Гамзатовым,- о том, что души погибших воинов превращаются в белых птиц. И я уверен, что сегодня, зажигая пламя негасимого Вечного огня, мы посылаем тепло наших душ павшим воинам", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.