Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T16:07Z
https://ria.ru/20190901/1558130996.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155570/29/1555702987_0:0:3195:1797_1036x0_80_0_0_dbc68ddf6051a0395a6ca8c761823305.jpg
РИА Новости

Самарский губернатор принял участие в зажжении Вечного огня в Любляне

16:07 01.09.2019
9
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вечный огонь. Архивное фото
САМАРА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в зажжении Вечного огня в Любляне в день 80-летия начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вечный огонь при участии российской делегации зажгли в воскресенье у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который был открыт президентом России Владимиром Путиным 30 июля 2016 года. Вечный огонь был зажжен от частицы вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве и доставлен спецбортом в Любляну.
Дети в солдатской форме в Криквиль-ан-Бессен в Нормандии
8 мая, 08:00РИА Новости
Что пишут о Второй мировой войне в учебниках разных стран
"В мероприятии приняла участие официальная делегация Российской Федерации, в состав которой в том числе вошел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, памятник, расположенный в люблянском мемориальном парке "Жале", теперь дополнит и Вечный огонь, ключевой элемент которого – газовая горелка самарского производства. Для люблянского Вечного огня самарская компания изготовила горелку типа "ВО". Ее конструкция обеспечивает стабильную работу при самых неблагоприятных погодных условиях, предусматривает возможность регулировки формы и высоты факела.
Выступая на торжественной церемонии, Азаров поблагодарил словенскую сторону за бережное отношение "к общей истории наших стран, к мемориалам павшим российским и советским воинам по всей территории Словении".
"Говорят, что страна, которая забывает своих павших героев, не имеет будущего. И Россия, и Словения имеют будущее, и я уверен, это светлое будущее, в том числе будущее нашего совместного сотрудничества. Идея мемориала в Любляне,- красивый образ, созданный советским поэтом Расулом Гамзатовым,- о том, что души погибших воинов превращаются в белых птиц. И я уверен, что сегодня, зажигая пламя негасимого Вечного огня, мы посылаем тепло наших душ павшим воинам", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
000000
Обсудить 0
Дмитрий АзаровСамарская областьСловения
Рекомендуем
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Ленобласть расширит площади крупнейшего производителя нетканого материала
РИА
Новости
Зрительный зал
Два фильма кубанских режиссеров участвуют в "Киношоке"
Кадр из сериала Молодой Папа
Джуд Лоу рассказал о съемках в сериале "Новый папа"
Вывеска на здании информационного агентства ТАСС в Москве
ТАСС исполняется 115 лет
Лента
новостей
Андрей Тарковский-младший
Андрей А. Тарковский: Tarkovskij Cinema Prayer развеет часть мифов об отце
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский заявил, что не будет ни на кого обмениваться
Автомобили скорой помощи и полиции
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Осенний призыв на военную службу
Правила призыва в армию изменились в России
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
Москвичи на прогулке
В России с сентября изменятся некоторые законы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Украинского министра образования высмеяли за ошибки в тексте
Работа пенсионного фонда
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В Чехии остановили расследование по уголовному делу против премьера
10:22Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
09:46В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России
09:38Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
09:37Президент Казахстана предложил избрать спикером сената дочь Назарбаева
09:34Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
Лента новостейМолния