Джуда Лоу удивил вопрос о Достоевском и боге

ВЕНЕЦИЯ, 1 сен — РИА Новости. Актера Джуда Лоу, сыгравшего в сериале "Новый папа" молодого понтифика, удивил вопрос о писателе Федоре Достоевском и его тезисе, что если бога нет, то все дозволено.

На пресс-конференции Лоу спросили, согласен ли он с подобным утверждением.

"Я спал сегодня три часа, а вы спрашиваете про Достоевского!" — со смехом ответил артист.

Лоу добавил, что Достоевский знал, о чем говорит. При этом он выразил мнение, что даже если бог есть, все равно людям дозволено все.

Международный Венецианский кинофестиваль проходит в 76-й раз на итальянском острове Лидо до 7 сентября. В воскресенье журналистам показали два эпизода сериала Паоло Соррентино "Новый папа", который является продолжением его проекта "Молодой папа".