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РИА Новости
Культура

Джуда Лоу удивил вопрос о Достоевском и боге

16:02 01.09.2019 (обновлено: 16:36 01.09.2019)
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© HBO, Canal+ (2016 – ...)Кадр из сериала "Молодой папа"
Кадр из сериала Молодой папа
© HBO, Canal+ (2016 – ...)
Кадр из сериала "Молодой папа"
ВЕНЕЦИЯ, 1 сен — РИА Новости. Актера Джуда Лоу, сыгравшего в сериале "Новый папа" молодого понтифика, удивил вопрос о писателе Федоре Достоевском и его тезисе, что если бога нет, то все дозволено.
На пресс-конференции Лоу спросили, согласен ли он с подобным утверждением.

"Я спал сегодня три часа, а вы спрашиваете про Достоевского!" — со смехом ответил артист.

Лоу добавил, что Достоевский знал, о чем говорит. При этом он выразил мнение, что даже если бог есть, все равно людям дозволено все.
Международный Венецианский кинофестиваль проходит в 76-й раз на итальянском острове Лидо до 7 сентября. В воскресенье журналистам показали два эпизода сериала Паоло Соррентино "Новый папа", который является продолжением его проекта "Молодой папа".
Джуд Лоу в фильме играет молодого понтифика Ленни Белардо, который в конце первого сезона впадает в кому. Нового папу в сериале исполняет Джон Малкович.
Кадр из сериала Молодой Папа
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КультураШоу-бизнесПаоло СоррентиноДжуд ЛоуВенецианский кинофестивальФедор ДостоевскийВенеция
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