Источник сообщил об эвакуации ТЦ в Ростове-на-Дону из-за бесхозной сумки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Посетителей и сотрудников одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону - "Золотой Вавилон" - эвакуировали из-за бесхозной сумки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В торговом центре была обнаружена бесхозная сумка, всех эвакуировали", - сказал он.

Сейчас, по его словам, на месте работают специалисты.