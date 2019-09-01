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РИА Новости

Источник сообщил об эвакуации ТЦ в Ростове-на-Дону из-за бесхозной сумки

15:50 01.09.2019 (обновлено: 15:52 01.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полиция. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Посетителей и сотрудников одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону - "Золотой Вавилон" - эвакуировали из-за бесхозной сумки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В торговом центре была обнаружена бесхозная сумка, всех эвакуировали", - сказал он.
Сейчас, по его словам, на месте работают специалисты.
Четырехуровневый торгово-развлекательный центр "Золотой Вавилон" площадью 75 тысяч квадратных метров расположен в Западном микрорайоне города, на улице Малиновского.
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