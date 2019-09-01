Источник сообщил об эвакуации ТЦ в Ростове-на-Дону из-за бесхозной сумки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Посетителей и сотрудников одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону - "Золотой Вавилон" - эвакуировали из-за бесхозной сумки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В торговом центре была обнаружена бесхозная сумка, всех эвакуировали", - сказал он.
Сейчас, по его словам, на месте работают специалисты.
Четырехуровневый торгово-развлекательный центр "Золотой Вавилон" площадью 75 тысяч квадратных метров расположен в Западном микрорайоне города, на улице Малиновского.
13 августа, 11:23РИА НовостиМосквичку осудили за лжеминирование Курского вокзала