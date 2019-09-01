В МИД России напомнили, что именно СССР спас европейскую демократию

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В МИД России по случаю годовщины начала Второй мировой войны заявили, что именно Советский Союз спас европейскую демократию от уничтожения. Публикация В МИД России по случаю годовщины начала Второй мировой войны заявили, что именно Советский Союз спас европейскую демократию от уничтожения. Публикация размещена на официальной странице ведомства во "ВКонтакте".

Так, в министерстве напомнили, что Советский союз разгромил нацизм и освободил Европу.

Отмечается, что некоторые страны пытаются пересмотреть причины и итоги войны и возложить ответственность в равной степени на гитлеровскую Германию и СССР, тем самым бросив тень на современную Россию.

"Именно поэтому важно опираться на конкретные факты и документы, которые характеризуют всю сложность предвоенной ситуации, вскрывают истинные причинно-следственные связи, приведшие мир к трагическому катаклизму", — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава руководствовалась "современным критерием", пригласив на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, представителей Евросоюза, НАТО и "Восточного партнерства".

По словам дипломата, Польша собирается отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды", в чем Россия якобы "совершенно не заинтересована". Так он объяснил решение Варшавы не приглашать на это событие представителей Москвы.

Он подчеркнул, что Польша меняет подход к историческим вопросам. Так, десять лет назад одним из главных гостей мероприятий, посвященных годовщине начала войны, был Владимир Путин. Однако в этом году вместо него пригласили Дональда Трампа, который, в свою очередь, отменил визит из-за атлантического урагана "Дориан".

Польские власти объяснили отказ пригласить Россию тем, что в 1939 году Москва якобы нарушила международное право. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия в любой стране, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия Москвы не могут считаться полноценными.