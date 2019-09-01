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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В МИД России напомнили, что именно СССР спас европейскую демократию

15:50 01.09.2019 (обновлено: 19:53 01.09.2019)
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© РИА Новости / Александр КондратюкСотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве
Сотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Сотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В МИД России по случаю годовщины начала Второй мировой войны заявили, что именно Советский Союз спас европейскую демократию от уничтожения. Публикация размещена на официальной странице ведомства во "ВКонтакте".
Так, в министерстве напомнили, что Советский союз разгромил нацизм и освободил Европу.
Отмечается, что некоторые страны пытаются пересмотреть причины и итоги войны и возложить ответственность в равной степени на гитлеровскую Германию и СССР, тем самым бросив тень на современную Россию.
"Именно поэтому важно опираться на конкретные факты и документы, которые характеризуют всю сложность предвоенной ситуации, вскрывают истинные причинно-следственные связи, приведшие мир к трагическому катаклизму", — говорится в сообщении.
Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава руководствовалась "современным критерием", пригласив на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, представителей Евросоюза, НАТО и "Восточного партнерства".
По словам дипломата, Польша собирается отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды", в чем Россия якобы "совершенно не заинтересована". Так он объяснил решение Варшавы не приглашать на это событие представителей Москвы.
Телеведущая Ольга Скабеева
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Он подчеркнул, что Польша меняет подход к историческим вопросам. Так, десять лет назад одним из главных гостей мероприятий, посвященных годовщине начала войны, был Владимир Путин. Однако в этом году вместо него пригласили Дональда Трампа, который, в свою очередь, отменил визит из-за атлантического урагана "Дориан".
Польские власти объяснили отказ пригласить Россию тем, что в 1939 году Москва якобы нарушила международное право. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия в любой стране, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия Москвы не могут считаться полноценными.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала положение Варшавы глупым.
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
Вчера, 03:01РИА Новости
Вторая мировая война (1939-1945)
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Обсудить 58
80 лет с начала Второй мировой войныМИД РФПольшаЕвропаРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Очень зря спасали. С точки зрения европейской особенной "исторической памяти" им очень неплохо жилось пока не появились "оккупанты".
1 сентября, 16:02
Петя Алкаш
2200103
Я тоже считаю, что зря спасали и огромные потери понесли. Но тогда не было ядерного оружия, а сейчас есть. Поэтому Россия может спокойно развиваться и наблюдать, как европа сама себя пожирать будет
1 сентября, 16:08
Alex Xrom
2200004
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