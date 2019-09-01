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РИА Новости
Культура

Джуд Лоу рассказал о съемках в сериале "Новый папа"

16:04 01.09.2019
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© HBO, Canal+ (2016 – ...)Кадр из сериала "Молодой Папа"
Кадр из сериала Молодой Папа
© HBO, Canal+ (2016 – ...)
ВЕНЕЦИЯ, 1 сен — РИА Новости. Британский актер Джуд Лоу признался, что на съемках сериала "Новый папа" носил самый маленький в своей кинокарьере костюм, и рассказал о самой сложной для его героя вещи. Об этом он сообщил на пресс-конференции на Венецианском кинофестивале в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас было несколько версий, как продолжать линию моего героя. Для Ленни было сложно осознать, что он теперь не один-единственный папа (пока Ленни не может выполнят свои обязанности, в Ватикане выбирают нового папу - Прим.ред). И мне было очень интересно это сыграть", - пояснил Лоу.
Он также рассказал о занаменитой сцене на пляже, когда его герой в одних плавках проходит перед восторженными девушками.
"Это самый маленький костюм, который мне когда-либо приходилось носить на съемках, - посмеялся актер. - А снимали мы эту сцену на пляже в апреле, было очень холодно".
На пресс-конференции Лоу попросили сравнить двух сыгранных им персонажей: Ленни и профессора Дамблдора.
"У обоих персонажей есть свои цели и испытания, оба героя предлагают мне, как актеру, поле для исследований. У каждого своя сила, которую они используют по-разному. В конце концов, речь о том, что тебе предлагает сценарий и режиссер. Но воплощать эти образы на экране - необычайно приятно", - признался Лоу.
Сериал "Новый папа" хронологически продолжает историю первого сезона, "Молодой папа", в котором 47-летний кардинал из Нью-Йорка Ленни Белардо (Джуд Лоу) становится главой католической церкви под именем Пий XIII. Хотя он был избран как компромиссный вариант, на деле Ленни отказывается быть пешкой в подковерных играх Ватикана.
В новом сезоне шоу также снялись Джон Малкович, Шэрон Стоун, Мэрилин Мэнсон, Юлия Снигирь и другие.
Символично, что премьера "Нового папы" состоится в Венеции, где завершилось действие первого сезона. Првые две серии покажут на Венецианском кинофестивале в воскресенье вечером.
На экраны новый сезон должен выйти ближайшей зимой.
Кадр из сериала Молодой Папа
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Хей, Джуд, не грусти. Какие сериалы продолжать смотреть в новом сезоне
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжуд ЛоуМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)Шэрон Стоун
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