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РИА Новости

В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП

15:49 01.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 1 сен - РИА Новости. Шесть человек, в том числе два ребенка пострадали при столкновении двух автомобилей в Уярском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Уярском районе, в результате которого пострадали 6 человек, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, в 14.40 (10.40 мск) на 917 километре трассы Р255 водитель автомобиля Renault выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. По информации ведомства, пострадавшим детям два и 13 лет. Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние выясняется.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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ГИБДД МВД РФКрасноярский крайУярский районПроисшествия
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