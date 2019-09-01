В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП

КРАСНОЯРСК, 1 сен - РИА Новости. Шесть человек, в том числе два ребенка пострадали при столкновении двух автомобилей в Уярском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Уярском районе, в результате которого пострадали 6 человек, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 14.40 (10.40 мск) на 917 километре трассы Р255 водитель автомобиля Renault выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. По информации ведомства, пострадавшим детям два и 13 лет. Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние выясняется.