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РИА Новости

Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию

15:45 01.09.2019
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© AFP 2019 / Vincenzo Pinto Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AFP 2019 / Vincenzo Pinto
Папа Римский Франциск. Архивное фото
РИМ, 1 сен - РИА Новости. Традиционная аудиенция папы Римского на ватиканской площади Святого Петра в воскресенье началась с опозданием из-за того, что понтифик застрял в лифте.
"Я должен извиниться за опоздание, произошел несчастный случай: я застрял в лифте на 25 минут. Упало напряжение и лифт встал", - объявил он многочисленным верующим с балкона Апостольского дворца, на котором появился спустя почти 10 минут после полудня.
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"Слава Богу, приехали пожарные, и огромное спасибо им! После 25 минут им удалось его запустить! Давайте поаплодируем пожарным!", - сказал понтифик перед проповедью.
По всей видимости, папа Франциск застрял в маленьком личном лифте, который доставляет его из личных покоев на четвертый этаж папского Апостольского дворца. Двор Сикста V, с которого отправляется лифт, является одним из самых закрытых для публики мест Ватикана.
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