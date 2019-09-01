Штайнмайер напомнил об ответственности немцев за Европу и отношения с США

БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил об особой ответственности немцев за безопасность и благосостояние Европы и отношения с США, выступая на торжественной церемонии в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Объединенная Европа - это спасательная идея, это урок из столетий войн, опустошения, враждебности и ненависти. Да, эта Европа видела наихудшее в человечестве, но, тем не менее, снова ставила на лучшее. Объединенная Европа ставит на силу гуманизма и просвещения, свободы и права, богатства языков и культур. Эта Европа является и остается проектом надежды. Знаю, что моя страна несет особую ответственность за эту Европу. За то, что Германия, несмотря на свою историю, смогла вырасти в новую силу в Европе, мы, немцы, должны делать больше для Европы. Мы должны вкладывать больше в безопасность Европы, в благосостояние Европы, больше прислушиваться во имя сплоченнности Европы. Эту ответственность мы, немцы, хотим принять", - сказал Штайнмайер, добавив, что у немцев "нет никаких оснований считать себя лучшими европейцами".

"Наша ответственность касается и трансатлантического партнерства. Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку. Сила ее армии совместно с союзниками победила национал-социализм на западе и на востоке. И сила американских идей и ценностей, ее дальновидность и великодушие открыли этому континенту другое, лучшее будущее", - сказал Штайнмайер, добавив, что "та Америка стремилась к партнерству и дружбе на условиях взаимного уважения, многое из этого сегодня не кажется само собой разумеющимся".

Штайнмайер призвал "не забывать то, что делало нас сильнее по эту и ту стороны Атлантики". По словам Штайнмайера, "Европа должна быть сильнее и самостоятельнее, но мы знаем, Европа не должна быть сильнее без Америки или против Америки, Европа нуждается в партнерах, и, я уверен, Америка также нуждается в партнерах в этом мире". Президент призвал собравшихся "заботиться об этом партнерстве".

Меры безопасности существенно усилены в Варшаве в связи с памятными мероприятиями по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщил ранее корреспондент РИА Новости. Центральным местом мероприятий стала площадь Пилсудского в центре Варшавы, в церемонии приняли участие президент Польши Анджей Дуда, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс, канцлер ФРГ Ангела Меркель, главы около 40 государств и правительств.

Польша не пригласила представителей России на 80-ю годовщину Второй мировой войны из-за "исторической правды", заявил ранее заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.