Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T15:43Z
https://ria.ru/20190901/1558130343.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155813/03/1558130300_0:0:2836:1595_1036x0_80_0_0_8276e2189952e4879ff6e5d67bdcbc6c.jpg
РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Штайнмайер напомнил об ответственности немцев за Европу и отношения с США

15:43 01.09.2019
959
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время торжественной церемонии, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве, Польша.1 сентября 2019
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время торжественной церемонии, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве, Польша.1 сентября 2019
© AP Photo / Petr David Josek
БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил об особой ответственности немцев за безопасность и благосостояние Европы и отношения с США, выступая на торжественной церемонии в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
"Объединенная Европа - это спасательная идея, это урок из столетий войн, опустошения, враждебности и ненависти. Да, эта Европа видела наихудшее в человечестве, но, тем не менее, снова ставила на лучшее. Объединенная Европа ставит на силу гуманизма и просвещения, свободы и права, богатства языков и культур. Эта Европа является и остается проектом надежды. Знаю, что моя страна несет особую ответственность за эту Европу. За то, что Германия, несмотря на свою историю, смогла вырасти в новую силу в Европе, мы, немцы, должны делать больше для Европы. Мы должны вкладывать больше в безопасность Европы, в благосостояние Европы, больше прислушиваться во имя сплоченнности Европы. Эту ответственность мы, немцы, хотим принять", - сказал Штайнмайер, добавив, что у немцев "нет никаких оснований считать себя лучшими европейцами".
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Москве. 23 марта 2016
Вчера, 14:21Радио
Президент Германии попросил у Польши прощения за Вторую мировую войну
"Наша ответственность касается и трансатлантического партнерства. Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку. Сила ее армии совместно с союзниками победила национал-социализм на западе и на востоке. И сила американских идей и ценностей, ее дальновидность и великодушие открыли этому континенту другое, лучшее будущее", - сказал Штайнмайер, добавив, что "та Америка стремилась к партнерству и дружбе на условиях взаимного уважения, многое из этого сегодня не кажется само собой разумеющимся".
Штайнмайер призвал "не забывать то, что делало нас сильнее по эту и ту стороны Атлантики". По словам Штайнмайера, "Европа должна быть сильнее и самостоятельнее, но мы знаем, Европа не должна быть сильнее без Америки или против Америки, Европа нуждается в партнерах, и, я уверен, Америка также нуждается в партнерах в этом мире". Президент призвал собравшихся "заботиться об этом партнерстве".
Дети в солдатской форме в Криквиль-ан-Бессен в Нормандии
8 мая, 08:00РИА Новости
Что пишут о Второй мировой войне в учебниках разных стран
Меры безопасности существенно усилены в Варшаве в связи с памятными мероприятиями по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщил ранее корреспондент РИА Новости. Центральным местом мероприятий стала площадь Пилсудского в центре Варшавы, в церемонии приняли участие президент Польши Анджей Дуда, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс, канцлер ФРГ Ангела Меркель, главы около 40 государств и правительств.
Польша не пригласила представителей России на 80-ю годовщину Второй мировой войны из-за "исторической правды", заявил ранее заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.
2201425
Обсудить 2
80 лет с начала Второй мировой войныФранк-Вальтер ШтайнмайерВторая мировая война (1939-1945)ПольшаГерманияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве
В МИД России напомнили, что именно СССР спас европейскую демократию
РИА
Новости
Ядерный взрыв
ИИ может спровоцировать ядерную войну, считает экс-замминистра обороны США
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Польский премьер напомнил Германии о репарациях в годовщину начала войны
Монеты и банкноты Евро
СМИ сообщили о планах Швеции ввести налог для банков из-за России
Лента
новостей
Вице-президент США Майкл Пенс выступает на торжественной церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
В СФ объяснили, почему Россию не позвали на годовщину начала Второй мировой
Рабочие собирают сцену для торжественных мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
В Польше годовщину Второй мировой отмечают с Германией, но без России
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Кальюлайд заявила, что Вторая мировая для Эстонии закончилась 25 лет назад
Александр Данилюк
Вашингтон может увеличить военную финансовую помощь Киеву, заявили в СНБО
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Митрополит Галльский Эммануил
Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Вид на мост у КПП Станица Луганская
Украина заявила, что ЛНР саботирует ремонт моста в Станице Луганской
Министр обороны Сербии Александр Вулин
В Сербии осудили Польшу за неприглашение России на годовщину Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
09:46В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России
09:38Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
09:37Президент Казахстана предложил избрать спикером сената дочь Назарбаева
09:34Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
09:32Додон прибыл в Россию для встречи с Козаком и Миллером
09:24Авиаперевозчики предупредили о возможном подорожании билетов, пишут СМИ
Лента новостейМолния