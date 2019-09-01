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РИА Новости
Война в Сирии

В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

15:35 01.09.2019 (обновлено: 21:07 01.09.2019)
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© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of IdlibАвиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
© REUTERS / Syria Civil Defence in the Governorate of Idlib
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал американский удар по зоне деэскалации в Идлибе, который США нанесли без уведомления российской и турецкой сторон.
Ранее Центр по примирению в Сирии сообщил, что авиаудар американских войск по Идлибской зоне деэскалации повлек за собой многочисленные жертвы и разрушения. Атака была совершена в нарушение всех достигнутых ранее договоренностей, поскольку США не сообщили о своих намерениях России и Турции. В Вашингтоне заявили, что в результате удара был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии", который якобы угрожал безопасности американских граждан.
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"Этот акт в очередной раз показывает, что Вашингтон не заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии и в целом на Ближнем Востоке", — заявил Морозов в комментарии RT.
По словам депутата, США надеются сохранить очаг напряженности на Ближнем Востоке, чтобы впоследствии извлекать из этого политические дивиденды.
*Террористическая группировка, запрещена на территории России.
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Война в СирииАнтон МорозовАль-КаидаГосдума РФРоссияСШАВойна в СирииВ мире
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