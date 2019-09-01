В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

Ранее Центр по примирению в Сирии сообщил, что авиаудар американских войск по Идлибской зоне деэскалации повлек за собой многочисленные жертвы и разрушения. Атака была совершена в нарушение всех достигнутых ранее договоренностей, поскольку США не сообщили о своих намерениях России и Турции. В Вашингтоне заявили, что в результате удара был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии", который якобы угрожал безопасности американских граждан.