В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал американский удар по зоне деэскалации в Идлибе, который США нанесли без уведомления российской и турецкой сторон.
Ранее Центр по примирению в Сирии сообщил, что авиаудар американских войск по Идлибской зоне деэскалации повлек за собой многочисленные жертвы и разрушения. Атака была совершена в нарушение всех достигнутых ранее договоренностей, поскольку США не сообщили о своих намерениях России и Турции. В Вашингтоне заявили, что в результате удара был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии", который якобы угрожал безопасности американских граждан.
"Этот акт в очередной раз показывает, что Вашингтон не заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии и в целом на Ближнем Востоке", — заявил Морозов в комментарии RT.
По словам депутата, США надеются сохранить очаг напряженности на Ближнем Востоке, чтобы впоследствии извлекать из этого политические дивиденды.
*Террористическая группировка, запрещена на территории России.