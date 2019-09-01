Местные жители на траурном мероприятии в годовщину трагедии в Беслане. Архивное фото

Местные жители на траурном мероприятии в годовщину трагедии в Беслане

БЕСЛАН, 1 сен - РИА Новости. Пострадавшие в терактах в России намерены объединиться в ассоциацию и обратиться к властям с инициативой разработки и принятия закона "О статусе жертв террористических актов", говорится в резолюции к круглому столу, посвященному 15-й годовщине трагедии в Беслане.

"Общественным организациям: "Матери Беслана", "Надо жить", "Норд-Ост", "Волга - Дон", "Рейс - 9268" сформировать совет по созданию общероссийской ассоциации жертв террористических актов. А также обратиться к региональным органам с предложением выступить в Госдуме РФ с законодательной инициативой по разработке и принятии закона "О статусе жертв террористических актов", - сказано в документе.

В резолюции отмечается, что общественным организациям, занимающимся профилактикой террористической опасности, нужно консолидировать свои усилия по формированию в общественном сознании нетерпения к любым проявлениям агрессии.

Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.