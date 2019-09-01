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РИА Новости

Пострадавшие в терактах в России намерены объединиться в ассоциацию

15:34 01.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМестные жители на траурном мероприятии в годовщину трагедии в Беслане
Местные жители на траурном мероприятии в годовщину трагедии в Беслане
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Местные жители на траурном мероприятии в годовщину трагедии в Беслане. Архивное фото
БЕСЛАН, 1 сен - РИА Новости. Пострадавшие в терактах в России намерены объединиться в ассоциацию и обратиться к властям с инициативой разработки и принятия закона "О статусе жертв террористических актов", говорится в резолюции к круглому столу, посвященному 15-й годовщине трагедии в Беслане.
"Общественным организациям: "Матери Беслана", "Надо жить", "Норд-Ост", "Волга - Дон", "Рейс - 9268" сформировать совет по созданию общероссийской ассоциации жертв террористических актов. А также обратиться к региональным органам с предложением выступить в Госдуме РФ с законодательной инициативой по разработке и принятии закона "О статусе жертв террористических актов", - сказано в документе.
LIVE: Беслан: встреча пострадавших с теми, кто их спасал во время трагических событий.
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В резолюции отмечается, что общественным организациям, занимающимся профилактикой террористической опасности, нужно консолидировать свои усилия по формированию в общественном сознании нетерпения к любым проявлениям агрессии.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
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