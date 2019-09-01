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РИА Новости

Украина заявила, что ЛНР саботирует ремонт моста в Станице Луганской

15:34 01.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на мост у КПП "Станица Луганская"
Вид на мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вид на мост у КПП "Станица Луганская". Архивное фото
КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. В представительстве Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что самопровозглашенная ЛНР саботирует ремонт моста в Станице Луганской, о котором стороны договаривались ранее, сообщает штаб Операции объединенных сил Украины в соцсети Facebook.
В 2015 году из-за боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года накануне старта ремонта моста начались работы по разминированию.
Военнослужащие армии Украины
31 августа, 11:01РИА Новости
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Как информирует штаб, 31 августа ЛНР отказала представителям "Укртрансмоста" в доступе к разрушенной части моста на участке разведения №1 Станицы Луганской. Представители "Укртрансмоста" вынуждены были покинуть участок, не изучив его для определения объемов восстановительных работ.
На 1 сентября были запланированы демонтаж, разборка и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборка ограждения, строительного мусора. Отмечается, что представители Киева провели встречу с зеркальными патрулями СММ ОБСЕ и продемонстрировали готовность специалистов к обследованию участка местности у моста, разборке и расчистке завалов его разрушенной части.
"Была доказана наша готовность к проведению работ, но был получен отказ относительно гарантий безопасности и отказ их обеспечить", - отметили в пресс-службе, добавив, что отказ объяснили отсутствием детального плана восстановительных работ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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