Украина заявила, что ЛНР саботирует ремонт моста в Станице Луганской

КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. В представительстве Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что самопровозглашенная ЛНР саботирует ремонт моста в Станице Луганской, о котором стороны договаривались ранее, сообщает штаб Операции объединенных сил Украины в соцсети Facebook.

В 2015 году из-за боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года накануне старта ремонта моста начались работы по разминированию.

Как информирует штаб, 31 августа ЛНР отказала представителям "Укртрансмоста" в доступе к разрушенной части моста на участке разведения №1 Станицы Луганской. Представители "Укртрансмоста" вынуждены были покинуть участок, не изучив его для определения объемов восстановительных работ.

На 1 сентября были запланированы демонтаж, разборка и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборка ограждения, строительного мусора. Отмечается, что представители Киева провели встречу с зеркальными патрулями СММ ОБСЕ и продемонстрировали готовность специалистов к обследованию участка местности у моста, разборке и расчистке завалов его разрушенной части.

"Была доказана наша готовность к проведению работ, но был получен отказ относительно гарантий безопасности и отказ их обеспечить", - отметили в пресс-службе, добавив, что отказ объяснили отсутствием детального плана восстановительных работ.