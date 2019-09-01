Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T16:37Z
https://ria.ru/20190901/1558130005.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151940/74/1519407428_0:104:2048:1256_1036x0_80_0_0_a6ae7d774b46268beab5fa76d8cd12d6.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о планах Швеции ввести налог для банков из-за России

15:30 01.09.2019 (обновлено: 16:37 01.09.2019)
15439
© AFP 2019 / Martti Kainulainen/LehtikuvaМонеты и банкноты Евро
Монеты и банкноты Евро
© AFP 2019 / Martti Kainulainen/Lehtikuva
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за "наращивания военного присутствия России в Балтийском море", пишет Bloomberg.
По оценке министра финансов Магдалены Андерссон, к 2022 году налог может принести в бюджет Швеции около 508 миллионов долларов.
Истребители СУ-30 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019
20 августа, 11:28Сказано в эфире
"Риск возрос". Британские истребители сопроводили Су-30 над БалтикойБританские истребители Eurofighter Typhoon были подняты для сопровождения российских Су-30 над Балтикой. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Юрий Котенок.
"(Банки. — Прим. ред.) создают экономические риски, и я считаю разумным, что им следует вносить больший вклад", — цитирует ее издание.
Андерссон заявила, что во время кризиса банкам может потребоваться помощь государства и сейчас им следует платить больше налогов.
При этом Bloomberg отмечает, что заявление о введении нового налога было сделано на фоне сообщений о планах правительства повысить расходы на оборону с одного процента до 1,5 процента ВВП к 2025 году. Этот шаг агентство связывает с "наращиванием российского военного присутствия в Балтийском море".
Эсминц США Грейвли во время прохода через Атлантический океан. 16 апреля 2019
18 апреля, 09:26РИА Новости
Четыре корабля НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
4746613813126
Обсудить 38
Bloomberg L.P.ШвецияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
власти Швеции живут по принципу - "пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки"
1 сентября, 16:20
Марина Бойко
89150005
За счет России повысить расходы на оборону?.))))
1 сентября, 15:32
elya.velichutina
46240012
Рекомендуем
Митрополит Галльский Эммануил
Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
РИА
Новости
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию
Здание МИД Польши в Варшаве
В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
В Госдепе прокомментировали авиаудары по Идлибу
Лента
новостей
Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО Энергомаш
"Роскосмос" начал производство самых мощных ракетных двигателей
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Ветряные электростанции в России
Принуждение к экспорту: поддержка зеленой энергетики ниже ожиданий
Израильские артиллерийские снаряды вблизи ливанской границы.1 сентября 2019
Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Сотрудник разбирает папки с документами в Государственном архиве
В МИД России напомнили, что именно СССР спас европейскую демократию
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
В Цхинвале сообщили, что Грузия наращивает военное присутствие на границе
Осенний призыв на военную службу
Правила призыва в армию изменились в России
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
Ураган "Дориан" достиг наивысшей категории
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В Чехии остановили расследование по уголовному делу против премьера
10:22Австралия не будет размещать американские ракеты, заявил посол
10:15Солист "Иванушек International" разводится с женой, пишут СМИ
10:15Адвокат: обмена заключенными между Москвой и Киевом в понедельник не будет
10:15"Водоканал" Якутска обратился за поддержкой к властям из-за обмеления Лены
10:14Глава Минобороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии
10:13В Самаре отменили школьную линейку у Дворца Культуры после гибели ребенка
10:07Полиция обвинила 35 человек в распространении видео атаки в Крайстчерче
10:04Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:04Жириновский предложил отменить двойки в школах
09:59Правительство оценило создание ракеты "Енисей" дороже, чем говорил Рогозин
09:55Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
09:53На Дальнем Востоке остаются подтопленными 86 населенных пунктов
09:52Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке "Восточный"
09:52В якутском селе женщина-сторож криком прогнала напавшего медведя
09:49В Новой Москве двухлетний ребенок ушел из дома по недосмотру родителей
09:46В Киеве украли номера с автомобиля сотрудника посольства России
09:38Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
09:37Президент Казахстана предложил избрать спикером сената дочь Назарбаева
09:34Рогозин ответил на критику по строительству Восточного
Лента новостейМолния