СМИ сообщили о планах Швеции ввести налог для банков из-за России

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за "наращивания военного присутствия России в Балтийском море", пишет Bloomberg.
По оценке министра финансов Магдалены Андерссон, к 2022 году налог может принести в бюджет Швеции около 508 миллионов долларов.
"(Банки. — Прим. ред.) создают экономические риски, и я считаю разумным, что им следует вносить больший вклад", — цитирует ее издание.
Андерссон заявила, что во время кризиса банкам может потребоваться помощь государства и сейчас им следует платить больше налогов.
При этом Bloomberg отмечает, что заявление о введении нового налога было сделано на фоне сообщений о планах правительства повысить расходы на оборону с одного процента до 1,5 процента ВВП к 2025 году. Этот шаг агентство связывает с "наращиванием российского военного присутствия в Балтийском море".