СМИ сообщили о планах Швеции ввести налог для банков из-за России

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за "наращивания военного присутствия России в Балтийском море", пишет Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за "наращивания военного присутствия России в Балтийском море", пишет Bloomberg

По оценке министра финансов Магдалены Андерссон, к 2022 году налог может принести в бюджет Швеции около 508 миллионов долларов.

"(Банки. — Прим. ред.) создают экономические риски, и я считаю разумным, что им следует вносить больший вклад", — цитирует ее издание.

Андерссон заявила, что во время кризиса банкам может потребоваться помощь государства и сейчас им следует платить больше налогов.