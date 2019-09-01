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РИА Новости

В департаменте образования ответили на сообщения об отмене линеек в Москве

15:20 01.09.2019 (обновлено: 16:03 01.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУченики во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
Ученики во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ученики во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Отмена школьных линеек — не вопрос компетенции департамента образования Москвы, заявил на пресс-конференции глава ведомства Исаак Калина.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что родители учеников сообщают, что в некоторых московских школах отменены торжественные линейки в честь начала учебного года. Ранее городское агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы сообщило, что 2 сентября школам рекомендовано сразу начинать занятия, не проводя линеек, причем рекомендации связаны с "вопросами безопасности".
Начало учебного года в Москве
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"Были линейки, не были — это точно не вопрос компетенции департамента. Это полное право самой школы: принимать решение. Мы даже никогда никаких отчетов не собирали. Это право школ, и в это право мы не можем вмешиваться", — сказал Калина, отвечая на вопрос, почему линейки были отменены в нескольких школах.
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Калина ИсаакМоскваОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Несогласованные митинги школьников? :)
1 сентября, 16:08
oorkset
890006
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