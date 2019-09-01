В департаменте образования ответили на сообщения об отмене линеек в Москве

"Были линейки, не были — это точно не вопрос компетенции департамента. Это полное право самой школы: принимать решение. Мы даже никогда никаких отчетов не собирали. Это право школ, и в это право мы не можем вмешиваться", — сказал Калина, отвечая на вопрос, почему линейки были отменены в нескольких школах.